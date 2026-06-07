Manisa'da Kültür Yoluna yoğun ilgi - Son Dakika
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Manisa'da Kültür Yoluna yoğun ilgi

Manisa\'da Kültür Yoluna yoğun ilgi
07.06.2026 09:54  Güncelleme: 09:56
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da tiyatro oyunu 'Bir Yaş Dönümü Rüyası' sahnelendi, deri ve tezhip atölyeleri düzenlendi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da düzenlenen etkinliklerde tiyatro ve geleneksel el sanatları aynı gün sanatseverlerle buluştu. "Bir Yaş Dönümü Rüyası" oyunu izleyicilerden tam not alırken, deri ve tezhip atölyeleri ziyaretçilere kültürel mirası yakından tanıma fırsatı sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağı, tiyatrodan geleneksel el sanatlarına uzanan etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen sahne gösterileri ve atölye çalışmaları, ziyaretçilere kültür ve sanatın farklı yönlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu.

Festival programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda sahnelenen "Bir Yaş Dönümü Rüyası" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluştu. Erendiz Atasü'nün eserinden uyarlanan oyun, sevgi, aidiyet ve annelik temaları etrafında şekillenen anlatımıyla festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Oyunu izleyen sanatseverler, performansı ilgiyle takip etti.

Öte yandan Manisa Müzesi'nde düzenlenen Deri Atölyesi'nde Türk deri sanatının köklü geçmişi ziyaretçilere aktarıldı. Kökleri Orta Asya'ya kadar uzanan ve Osmanlı döneminde önemli bir zanaat alanı olarak gelişen deri işçiliği, uygulamalı çalışmalarla tanıtıldı.

Festival kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirilen Tezhip Atölyesi de yoğun ilgi gördü. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan geleneksel Türk bezeme sanatının örneklerinin tanıtıldığı etkinlikte, çocuklar tezhip sanatını yakından tanıma imkanı buldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Manisa'da düzenlenen etkinliklerin önümüzdeki günlerde de konser, sergi, söyleşi ve atölyelerle devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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