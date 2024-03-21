Manisa'da Mesir Festivali Nevruz Bayramı ile başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Manisa'da Mesir Festivali Nevruz Bayramı ile başladı

Manisa'da koronavirüs salgını ve depremler nedeniyle ertelenen 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı şenlikleriyle başladı. Festivalde Mesir Macunu karıştırılırken vatandaşlar arasında yoğun bir yarış yaşandı.

21.03.2024 19:52  Güncelleme: 20:53
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Mesir Festivali Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı

Manisalıların hasret kaldığı festival renkli görüntülere sahne oldu

Manisalılar kazanda karılan mesirden almak için birbirleriyle yarıştı

MANİSA - Manisa'da koronavirüs salgını ve 6 Şubat depremleri nedeniyle 4 yıl üst üste yapılamayan 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı şenlikleriyle beraber başladı. 28 Nisan'da düzenlenecek saçım töreniyle son bulacak olan festivalin Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreni renkli görüntülere sahne olurken, kazanda karılan Manisa Mesir Macunundan almak isteyen vatandaşlar ellerinde poşetler ve plastik tabaklarla adeta birbirleriyle yarıştı.

Koronavirüs nedeniyle 3 yıl yapılamayan ve geçtiğimiz yıl da 6 Şubat depremleri nedeniyle yeniden ertelenen 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreni etkinlikleriyle başladı. Manisa Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikte Mesir Festivali Komitesini oluşturan Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden etkinlikte şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinlikte protokol üyeleri Nevruz'un simgesi haline gelen renkli yumurtaları birbirleriyle tokuşturarak kırmaya çalıştı. Ardından protokol örste demir dövdü, ateş üzerinden atladı.

Etkinlik geleneksel hale gelen kortej yürüyüşüyle devam etti. Mesir Macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve Mesir Macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde protokol üyeleri Manisalıları selamlayarak Manisa Sultan Camii Külliyesi içerisinde yer alan Şifahanenin önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Mesir ilahisinin okunmasının ardından konuşan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer alan ve aynı zamanda coğrafi tescilini aldığımız Mesir Macunu Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilini de bugünlerde alacak" dedi.

Festivalin eksikliğini hissettiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, "İnsanoğlu elindeki bir takım şeylerin kıymetini kaybettiği zaman anlıyor. Doğma büyüme Manisalı olarak geçtiğimiz son 4 yılda Mesir Festivalini yapamamanın eksikliğini en az hepiniz kadar ben de hissettim. Neyse ki o kötü yıllar geçti bugün tekrar kadim medeniyetimizin bir nişanesi olan 484. Kez Mesir Karma törenimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Festivalin Manisa'nın tanıtılmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisamızın dünyaya tanıtım açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Mesir Macunu Festivalimizin başlangıcı Mesir Karma Törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzide ve köklü geleneği geçmişten bugüne aktaran bütün büyüklerimize festivalin ortaya çıkmasına vesile olan muhterem ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Mesir Macunu Festivalinin Nevruz Bayramına denk gelmesiyle bir Türk kültürüne dönüştüğünü ifade eden Manisa Valisi Enver Ünlü, "Yardımsever kişiliğiyle bilinen Hafsa Sultan'ın kendisine şifa kaynağı olan Mesir Macunundan halka dağıtılmasını istemesi üzerine hazırlanan macunlar Sultan Camii kubbelerinden halka saçılır. Bu faaliyetin 21 Mart'a yani Nevruz'a denk gelmesi Mesir Festivalinin geleneksel bir Türk kültürü haline dönüştürmüştür. Kadim bir kültüre sahip olan Manisamızda yaklaşık 484 yıldır Mesir Festivali yapılmakta" dedi.

Manisalılar kazanda karılan mesirden almak için birbirleriyle yarıştı

Ardından törene katılan protokol 41 çeşit baharı kazana doldurarak Manisa Mesir Macunu kardı. Törenin bitişini ellerindeki poşetler ve plastik kaplarla bekleyen vatandaşlar törenin sona ermesiyle adeta mesir macununun karıldığı kazana akın etti. Şifalı olduğuna inanılan mesir macunundan bir kepçe almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken ilginç görüntülere sahne oldu.

Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreniyle başlayan 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 28 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minarelerinden vatandaşlara mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da Mesir Festivali Nevruz Bayramı ile başladı - Son Dakika

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