Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Bu sene ilk kez düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinlikler ve sergilerle sanatseverleri bir araya getiriyor. Çocuk etkinlikleri, konserler ve söyleşilerle dolu olan festivalde, katılımcılar tarihi ve kültürel içerikli bilgiler edinme fırsatı buluyor.

19.05.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor

MANİSA - Bu sene ilk kez gerçekleşen Manisa Kültür Yolu Festivali'nde hafta sonu coşkuyla geçti. Festivalin ikinci gününde, konserlerden çocuk etkinliklerine sergilerden atölyelere varan birçok etkinlik her yaştan sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl ilk kez, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına katılan Manisa'da festival tüm hızıyla sürüyor. Merhum Nuri Pakdil'in edebi ve fikri mirasını, Hüseyin Ünlü ve Ahmet Öğreten'in değerli çalışmalarıyla bir araya getiren "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisi, Manisa Müzesi'nde Filistin mücadelesine saygı duruşu niteliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün yaptığı ve Nuri Pakdil'in Kudüs sevgisini, adanmışlığını ve Filistin halkının mücadelesini yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, Kudüs'ün manevi ve tarihi önemini sanat yoluyla farklı bir perspektiften anlatıyor.

Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda da "Filistin u Efdi", "Aşet Filistin" gibi Filistin mücadelesini anlatan ezgileriyle bilinen Grup Yürüyüş, "Ezgilerle Türkülerle" konseriyle Manisalılarla buluştu.

Tarih söyleşileri

Manisa Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Manisa Antik Şehirleri" söyleşisinde, Sardes Kazı Başkanı Prof. Dr. Nick Cahill ve Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, katılımcılarla antik kentlere dair değerli bilgiler paylaştı.

Manisalılar, yazar Osman Egin ve müzisyen Bekir Köse'nin "Mekteb-i Vefa" başlığında gerçekleştirdikleri söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların yüzü gülüyor

Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliği bir araya getiren "Çocuk Köyü", festivalin ikinci gününde de minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar, "Kavuklu Pişekar Ortaoyunu" ile gönüllerince eğlendi.

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen; "TÜRSAK ile 21. Çocuk Filmleri Festival Etkinlikleri" de Forum Magnesia AVM'de çocuklarla buluştu.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde "Sema Yaylı ile Origamili Masallar" etkinliğinde minikler yeni deneyimler kazanırken, "Dublaj Kutusu" etkinliğinde kendi sesleriyle kitap seslendirdi.

Çocuklara doğa sevgisini aşılayan, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan eğlenceli bir müzikal olan "Barış Ormanı" Manisalı minik seyircilerle Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda buluştu.

Kurşunlu Han'da, Cansel Çakır eğitmenliğinde gerçekleşen Çini Atölyesi'nde çocuklar geleneksel sanatla tanışarak, el becerilerini geliştirdi.

Sokak sahneleri gençleri müzikle buluşturdu

Festival kapsamında, Forum Magnesia AVM içine yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergiledi. "Sen de Söyle" kabininde ise Manisa'nın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attılar. 8 Havuz Meydanı, Tarzan Meydanı ve Cafe Sera önünde kurulan Sokak Sahnesi'nde genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Manisa, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:06:03. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.