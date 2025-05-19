Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Manisa'da Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor

MANİSA - Bu sene ilk kez gerçekleşen Manisa Kültür Yolu Festivali'nde hafta sonu coşkuyla geçti. Festivalin ikinci gününde, konserlerden çocuk etkinliklerine sergilerden atölyelere varan birçok etkinlik her yaştan sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl ilk kez, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına katılan Manisa'da festival tüm hızıyla sürüyor. Merhum Nuri Pakdil'in edebi ve fikri mirasını, Hüseyin Ünlü ve Ahmet Öğreten'in değerli çalışmalarıyla bir araya getiren "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisi, Manisa Müzesi'nde Filistin mücadelesine saygı duruşu niteliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün yaptığı ve Nuri Pakdil'in Kudüs sevgisini, adanmışlığını ve Filistin halkının mücadelesini yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, Kudüs'ün manevi ve tarihi önemini sanat yoluyla farklı bir perspektiften anlatıyor.

Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda da "Filistin u Efdi", "Aşet Filistin" gibi Filistin mücadelesini anlatan ezgileriyle bilinen Grup Yürüyüş, "Ezgilerle Türkülerle" konseriyle Manisalılarla buluştu.

Tarih söyleşileri

Manisa Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Manisa Antik Şehirleri" söyleşisinde, Sardes Kazı Başkanı Prof. Dr. Nick Cahill ve Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, katılımcılarla antik kentlere dair değerli bilgiler paylaştı.

Manisalılar, yazar Osman Egin ve müzisyen Bekir Köse'nin "Mekteb-i Vefa" başlığında gerçekleştirdikleri söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların yüzü gülüyor

Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliği bir araya getiren "Çocuk Köyü", festivalin ikinci gününde de minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar, "Kavuklu Pişekar Ortaoyunu" ile gönüllerince eğlendi.

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen; "TÜRSAK ile 21. Çocuk Filmleri Festival Etkinlikleri" de Forum Magnesia AVM'de çocuklarla buluştu.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde "Sema Yaylı ile Origamili Masallar" etkinliğinde minikler yeni deneyimler kazanırken, "Dublaj Kutusu" etkinliğinde kendi sesleriyle kitap seslendirdi.

Çocuklara doğa sevgisini aşılayan, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan eğlenceli bir müzikal olan "Barış Ormanı" Manisalı minik seyircilerle Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda buluştu.

Kurşunlu Han'da, Cansel Çakır eğitmenliğinde gerçekleşen Çini Atölyesi'nde çocuklar geleneksel sanatla tanışarak, el becerilerini geliştirdi.

Sokak sahneleri gençleri müzikle buluşturdu

Festival kapsamında, Forum Magnesia AVM içine yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergiledi. "Sen de Söyle" kabininde ise Manisa'nın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attılar. 8 Havuz Meydanı, Tarzan Meydanı ve Cafe Sera önünde kurulan Sokak Sahnesi'nde genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.