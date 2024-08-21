Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri Gazze dramını grafiti sanatıyla duvarlara çizdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri Gazze dramını grafiti sanatıyla duvarlara çizdi

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri Gazze dramını grafiti sanatıyla duvarlara çizdi

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla grafiti sanatıyla üniversitenin duvarlarına yaşanan dramı çizdi.

21.08.2024 15:22
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MARDİN Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki insanlık dramını üniversitenin duvarlarına çizdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat etmek amacıyla grafiti sanatıyla üniversitenin duvarlarına yaşanan dramı çizdi. Öğrencilerden Merve Günlüoğlu, "Her bir fırça darbesi, zulme karşı duruşumuzu ve mazlumun yanında olduğumuzu ifade etmektedir. MAÜ'nün duvarları, yalnızca birer yapısal alan değil; aynı zamanda toplumun sesi, adaletin yankısı ve insanlığın vicdanıdır" dedi.

Grafiti sanatının güçlü bir iletişim aracı olduğunu vurgulayan Günlüoğlu, renklerin, şekillerin ve kelimelerin birleşimiyle oluşturulan bu eserlerin izleyenlerin ruhuna dokunduğunu ve onları düşünmeye sevk ettiğini belirtti. Günlüoğlu, "Gazze, bu çalışmalarla bir simge haline gelirken, aynı zamanda küresel dayanışmanın da kapılarını aralamaktadır. Çünkü MAÜ öğrencileri olarak biliyoruz ki bir toplumun gücü, zulme uğrayanların yanında durmak ve adaletin tesis edilmesi için birlikte hareket etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu proje, üniversitemizin yalnızca sanata değil; aynı zamanda insanlık onuruna olan bağlılığını da yansıtmaktadır" dedi.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise projeye destek veren öğrencilerine ve akademik kadrosuna teşekkür ederek, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece, mazlumların sesi daha gür çıkacak ve adaletin tesis edilmesi adına önemli adımlar atılacaktır. Gazze'nin yanında durmak yalnızca bir eylem değil; insanlığın bir gereğidir. MAÜ olarak bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri Gazze dramını grafiti sanatıyla duvarlara çizdi - Son Dakika

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