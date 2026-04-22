Marmaris'te Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu - Son Dakika
Marmaris'te Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu

Marmaris\'te Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu
22.04.2026 21:23
Marmaris'te çocuklar, festivalde fidan dikerek barışa katkı sundu. 200 çocuk etkinliklere katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali"nde çocuklar fidan dikti.

Marmaris Belediyesi tarafından 22-26 Nisan'da gerçekleştirilen festivale Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk ve Kosova'dan yaklaşık 200 çocuk katılıyor.

Farklı kültürleri bir araya getiren festivalin ilk gününde Camiavlu Mahallesi'nde "Birlikte Büyüyeceğiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, barışın simgesi olan zeytin fidanlarını dikerek can suyu verdi.

Fidan dikiminin ardından Yat Limanı'nda bando eşliğinde şenlik korteji gerçekleştirildi. Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen çocuklar, Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

Program, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki dans gösterileriyle devam etti.

"Hedefimiz dünya çocuklarının kardeşçe büyümesi"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, buradaki konuşmasında, 23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edilen çok anlamlı bir bayram olduğunu söyledi.

Marmaris'i çocukların sanat, bilim ve sporla iç içe olduğu bir kent yapma hedefinde olduklarını belirten Ünlü, "23 Nisan yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve geleceğe duyulan umudun simgesidir. Hedefimiz tüm dünya çocuklarının kardeşçe büyümesi, hepsinin umutla bakmasıdır. Bunun için de tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Festival boyunca 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bilimsel ve sanatsal atölyeler düzenlenecek, halk oyunları ekipleri sahne alacak.

Etkinlikler kapsamında 25 Nisan Cumartesi günü Burunucu Macera Parkı'nda "Uçurtmanı al şenliğe gel" sloganıyla uçurtma şenliği yapılacak.

Ayrıca bayram dolayısıyla Burunucu Macera Parkı, 23 ve 25 Nisan'da çocuklara ve ailelerine ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Marmaris'te Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu - Son Dakika
