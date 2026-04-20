Dünya çocukları Marmaris'te buluşuyor

20.04.2026 16:15  Güncelleme: 16:16
Marmaris'te, 22-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak dünya çocuklarını bir araya getirecek. Festivalde çocuklar sanat, kültür ve bilimle dolu etkinliklerde bulunacak.

Marmaris'te düzenlenecek Uluslararası Çocuk Festivali ile hem 23 Nisan'ın anlam ve önemi yaşatılacak hem de çocuklar için sanat ve kültür dolu bir bayram atmosferi oluşturulacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te dünya çocuklarıyla birlikte kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali, 5 ülkeden gelen misafirler ve Marmarisli çocukların birlikteliğine sahne olacak. Festival, çocukların yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlarken, kültürler arası iletişimi güçlendirecek ve farklı ülkelerden gelen çocukların birbirini tanımasına da fırsat sunacak.

Marmaris Belediyesi tarafından 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk, Kosova ve Marmaris'ten çocuklar bir araya gelecek. Yaklaşık 200 çocuğun katılacağı etkinlikler, farklı kültürleri de Marmaris'te buluşturacak. "Birlikte Büyüyeceğiz" sloganıyla barışın ve kardeşliğin simgesi olan zeytin fidanı dikecek olan çocuklar, 5 gün boyunca birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyecek.

19 Mayıs Gençlik Meydanı, festivalin ana merkezi olacak. Burada kurulacak stantlarda her gün saat 13.00'ten itibaren çocuklara yönelik bilimsel ve sanatsal atölyeler düzenlenecek. Ayrıca saat 15.00'ten itibaren halk oyunları ekipleri bu alanda sahne alacak. 22 Nisan Çarşamba günü Aynı gün saat 18.00'de Anatolia Meydanı'ndan kortej yürüyüşü gerçekleştirecek olan çocuklar, yürüyüş sırasında kendilerine bayram armağan eden Gazi Mustafa Kemal'e duydukları sevgiyi ve şükranlarını sunmak için Atatürk Anıtı'na çiçek bırakacak.

25 Nisan Cumartesi günü festival kapsamında Burunucu Macera Parkı'nda "Uçurtmanı al şenliğe gel" sloganıyla bir etkinlik düzenlenecek. Gün boyu devam edecek etkinlikte çocuklar bayramı hep birlikte kutlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı bayramı Marmaris'te uluslararası bir buluşmaya dönüştürdüklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm çocukları ve aileleri etkinliklere davet etti. Başkan Ünlü, "23 Nisan yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve geleceğe duyulan umudun simgesidir. Marmaris olarak çocuklarımızın yüzünün güldüğü, sanatla, bilimle ve sporla iç içe olduğu bir kent olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz tüm dünya çocuklarının kardeşçe büyümesi, hepsinin umutla bakmasıdır. Bunun için de tüm gücümüzle çalışacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
