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"Maykıl Fikret" dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor - Son Dakika

"Maykıl Fikret" dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor

07.11.2021 16:24

Uşak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve yaptığı Michael Jackson dansıyla sosyal medyada ilgi gören Fikret Ayvalı, eğitim alarak dans yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

Uşak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve yaptığı Michael Jackson dansıyla sosyal medyada ilgi gören Fikret Ayvalı, eğitim alarak dans yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

Dinlenme aralarında yaptığı danslara ilişkin videoları belediye tarafından paylaşılan ve sosyal medyada çok sayıda beğeni alan "Maykıl Fikret" lakaplı 47 yaşındaki Ayvalı, görev yaptığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Belediyede çalışmadan önce pazarlamacılık yaptığını belirten Ayvalı, bir iş arkadaşının Michael Jackson dinlemesiyle bu sanatçıya ilgi duymaya başladığını anlattı. Bir süre sonra onun dans figürlerini taklit ettiğini aktaran Ayvalı, espri amaçlı yaptığı dansı, beğenilmesi sonrası geliştirdiğini dile getirdi.

Müziğin ritmine göre dansa kendi yorumunu kattığını söyleyen Ayvalı, şöyle konuştu:

"Evde de dans ediyorum. Bazen aynanın karşısında idman şeklinde yapıyorum. Müziğin ritmine göre de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 5 çocuğum var, eşim ve çocuklarım da çok memnun. Evin içinde moralimiz, neşemiz oluyor. Dans benim için çok önemli. Temizlik yaparken dans ettiğimde çevredeki vatandaşlar şaşırıyor ama ben kimseden etkilenmiyorum. Çünkü kendimi müziğe kaptırıyorum. İçimden gelen bir şey olduğu için çok mutlu oluyorum."

Arkadaşlarının televizyonlardaki yetenek yarışmalarına katılmasını istediğini, eğitim alarak dansını geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Ayvalı, "Eğitim alarak dans yarışmalarına katılmak istiyorum. Dans ederken kendimi huzurlu hissediyorum, enerjik oluyorum. Durgunluk bana yaramıyor. Ben oturduğum zaman kendimi paslanmış gibi hissediyorum." dedi.

2016 yılından bu yana çalıştığı Uşak Belediyesinde mesai arkadaşlarının neşe kaynağı olduğunu dile getiren Ayvalı, "Yaşıma göre hızlı ve hareketli olduğum için çalışma arkadaşlarım da benden çok memnunlar. Temizlik yaptığımız sırada dans edince bu arkadaşlarıma da iyi geliyor. Moral açısından güzel oluyor. Bir yandan stres atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maykıl Fikret dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor
Maykıl Fikret dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor
Maykıl Fikret dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor
Maykıl Fikret dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor
Maykıl Fikret dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor

Michael Jackson, Temizlik İşçisi, Uşak, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Maykıl Fikret' dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Maykıl Fikret" dans eğitimi alıp yarışmalara katılmak istiyor - Son Dakika
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