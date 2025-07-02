Mehmet Uzunboy'un Maviyemiş Başarısı - Son Dakika
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Mehmet Uzunboy'un Maviyemiş Başarısı

Mehmet Uzunboy\'un Maviyemiş Başarısı
02.07.2025 11:24
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Trabzonlu Mehmet Uzunboy, atıl arazisini maviyemiş üretimiyle değerlendirip başarı elde etti.

Trabzonlu Mehmet Uzunboy, atıl durumdaki arazisini maviyemiş üretimiyle değerlendirdi.

İstanbul'da yaşayan Uzunboy, dayısının hastalık sürecinde ona destek olmak amacıyla 4 yıl önce memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine döndü.

Dedesinden kalma atıl durumdaki arazisinde organik tarım yapmaya karar veren Uzunboy, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bir dönümlük araziyi örnek bahçeye dönüştüren Uzunboy, maviyemiş üretiyor.

Hasat dönemi dolayısıyla günün büyük bölümünü bahçede geçiren Mehmet Uzunboy, AA muhabirine, Trabzon'a yerleşince organik tarımla uğraşmaya karar verdiğini söyledi.

Dededen kalma atıl arazisini değerlendirmek için araştırma yaptığını dile getiren 37 yaşındaki Uzunboy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ve İlçe Ziraat Odasının fidan desteğiyle maviyemiş üretimine başladığını ifade etti.

"Şu an 500-600 kilogram civarında ürün bekliyorum"

Uzunboy, bahçesindeki fidanlarının 4 yaşına geldiğini belirterek "Kilosunu perakende 500 liraya satıyorum. Toptan da 300 liradan veriyorum, şu anda memnunum." dedi.

Fidanlar büyüdükçe verimin de arttığını belirten Uzunboy, şöyle devam etti:

"Şimdi hasat dönemi. Bir aylık süreçte toplanıyor. Şu an 500-600 kilogram civarında ürün bekliyorum. Fidanlar 7 yaşına kadar büyüyor. Tam verime geçtiği zaman 1-1,5 ton arasında ürün alınabiliyor. Bundan sonraki süreçte bahçeyi biraz daha büyütmek, geliştirmek istiyorum. Soğuk hava deposuyla müşterilere daha iyi hizmet vermek istiyorum."

Uzunboy, talep olduğu için satışlarda zorluk yaşamadığına işaret ederek "Toprakla uğraşmak insana rahatlık veriyor. İstanbul'un stresinden uzak olduğum için de mutluyum." diye konuştu.

"Yaklaşık 5 kat verim artışımız var"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat yüksek mühendisi Erkan Akkan da Mehmet Uzunboy'un bahçesinin, 2021'de kurulan örnek bahçelerden biri olduğunu söyledi.

Projenin 1 dönümde hayata geçirildiğini aktaran Akkan, "İkinci yıldan itibaren meyve almaya başladık. 2024 yılındaki hasatla, bu seneki hasat arasında yaklaşık 5 kat verim artışımız var." dedi.

Akkan, bu tarz projelerin her yıl genişletildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Geçen sene yine fidan dağıtımı yaptık. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizce de bu sene toplamda 32 dekarlık alanın 18 ilçeye eşit miktarda dağıtımı yapıldı, ihalesi yapılacak. Önümüzdeki haftalarda da bahçe kurulumları devam edecek. Yaklaşık olarak 190 dekarlık alana ulaşmış olacağız. Her sene bu alan yavaş yavaş genişletiliyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İstanbul, trabzon, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mehmet Uzunboy'un Maviyemiş Başarısı - Son Dakika

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