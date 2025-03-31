Merkez Camii'nin İhtişamı ve Mimari Şifreleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Merkez Camii'nin İhtişamı ve Mimari Şifreleri

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Adana'daki Merkez Camii, mimarisindeki İslami semboller ve özelleşmiş detaylarla dikkat çekiyor.

31.03.2025 09:54
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Merkez Cami, ihtişamı ve şifreleriyle dikkat çekiyor

Ortadoğu'nun en büyüklerinden Merkez Camii'nin mimarisindeki şifreleri Müezzin Kayyımı Alican Çelikel anlattı:

"Camimizin ana kubbesinin yere olan yüksekliği 54 metre, bu 54 farza tekabül ediyor"

" Ana kubbemizde 40 penceremiz var bu 40 hadise tekabül ediyor"

" Minberimizin 23 basamağı var bu 23 basamakta Peygamberimizin, peygamberlik süresine tekabül ediyor"

"Bu camimizde tevafuklar biraz fazla"

ADANA - Adana'da bulunan Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden Merkez Camii, yapısındaki şifre, sır ve ihtişamıyla dikkat çekiyor.

Seyhan Nehri'nin kıyısında yer alan 28 bin 500 kişilik Sabancı Merkez Cami, Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden birisi olarak hizmet veriyor. Heybetli duruşu ve görkemli yapısıyla adından söz ettiren caminin her bir köşesi farklı şifrelerle dolu. Bu şifrelerden biri de minareleri. 99 metrelik 6 minare Allah'ın 99 ismine karşılık geliyor. 16 şerefe ise Türk tarihindeki 16 Türk devletini temsil ediyor.

8 kapı cennetin 8 kapısını temsil ediyor

Caminin mimarisinde birbirinden ilgi çekici sır ve şifreler bulunuyor. 6 kubbe imanın 6 şartını, 40 pencere bir günde kılınan 40 rekat namazı ve 40 hadise işaret ediyor. Ana kubbe etrafında bulunan 4 yarım kubbe ise 4 büyük kitabı simgeliyor. Caminin girişindeki 8 kapı da cennetin 8 kapısını ifade ediyor. Osmanlı Türk medeniyet mimarisinin zirvelerinden biri olan İznik çinisi de bu camide bulunuyor. Bunun yanı sıra kıble tarafında bulunan ve üzerinde ayetler olan dört pano ise dünyanın en büyük cami panoları olma niteliğini taşıyor.

Ayrıca minbere 23 basamakla çıkılıyor. Bununda da Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda indirilip kendisinin de 23 yıl peygamberlik yapmasına atıf yapılıyor.

"Camimizde birçok tevafuk var"

İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Merkez Camii Müezzin Kayyımı Alican Çelikel, "Camimizin mimarisi Osmanlı ve Selçuklu yerleşkesi olarak Mimar Necip Dinç tarafından burası tasarlanıp hayata geçiriliyor. Camimizde İslami tevafuk ve eserler var. Camimizin ana kubbesinin yere olan yüksekliği 54 metre, bu 54 farza tekabül ediyor. Ana kubbemizde 40 penceremiz var bu 40 hadise tekabül ediyor. Minberimizin 23 basamağı var bu 23 basamakta Peygamberimiz Hz. Muhammed'in peygamberlik süresine tekabül ediyor" dedi.

"Camimizin atmosferi çok güzel"

Caminin atmosferinin çok farklı ve güzel olduğuna dikkat çeken Çelikel, "Ana kubbemizde 4 yarım ay şeklinde kubbemiz var. Bunlar kitap, Kur'an, kıyas ve icmaya, 4 büyük meleğe tekabül ediyor. Camimizde toplamda 8 kapımız var. Bu da 8 cennet kapısına tekabül ediyor. 28 mini kubbemiz var, bu 28 mini kubbemiz Kur'an-ı Kerim'de geçen 28 peygambere tekabül ettiği söyleniyor. Bu camimiz çok önemli bir yer tutuyor. O nedenle tevafuklar biraz daha fazla. Camimiz Ramazan ayında da doluyor. Çok güzel manevi bir atmosferi var. Herkesi bekliyoruz."

Kaynak: İHA

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