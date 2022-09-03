Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

03.09.2022 12:48
Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan temizlik görevlisi Çiğdem Akdoğan, girdiği yetenek sınavında jürinin önerisiyle Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan temizlik görevlisi Çiğdem Akdoğan, girdiği yetenek sınavında jürinin önerisiyle Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında görevli 41 yaşındaki Akdoğan, Türk halk müziği topluluğu solist alım sınavına ilişkin Belediyenin sosyal medya hesabında yayınlanan ilanı gördü.

İlan için başvuruda bulunan temizlik işçisi, yetenek sınavında jüri karşısına çıktı.

Jüri üyeleri, Akdoğan'ın sınavı kazanamamasına rağmen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki topluluk kadrosuna dahil edilebileceği önerisinde bulundu.

Akdoğan, talebin değerlendirilmesi üzerine Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Akdoğan, topluluk bünyesinde solist olarak yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

YORUMLAR
500
Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yerde keşif yapan avukatlardan ortak görüş: Bölgeye kendi imkanlarıyla çıkması mümkün değil Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yerde keşif yapan avukatlardan ortak görüş: Bölgeye kendi imkanlarıyla çıkması mümkün değil Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement