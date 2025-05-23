Mersin, Çekya Yapımı 'Kurtarıcılar-2' Dizisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin, Çekya Yapımı 'Kurtarıcılar-2' Dizisine Ev Sahipliği Yapıyor

23.05.2025 21:50
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Mersin Sinema Ofisi, Çekya yapımı 'Kurtarıcılar-2' adlı dizinin çekimlerine destek veriyor. Tarsus'ta gerçekleştirilen çekimlerde, Orta Doğu'daki ajanların hikayesi işleniyor.

Mersin, Çekya yapımı dizinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor

MERSİN - Çekya yapımı 'Kurtarıcılar-2' adlı dizinin çekimleri, Mersin Sinema Ofisi'nin desteğiyle Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Orta Doğu'daki kriz bölgelerinde faaliyet gösteren bir grup ajanın görevleri gereği hem kendilerini, hem de sivillerin hayatlarını etkileyebilecek kararlar vermek zorunda kalmalarını konu alan 6 bölümlük dizi filmin çekimleri sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mersin Sinema Ofisi'nin film projelerine desteği devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Mersin Sinema Ofisi, bir film ve bir belgesel çekimine verdiği desteğin ardından şimdi de uluslararası bir çalışmaya destek oluyor. Orta Doğu'daki kriz bölgelerinde faaliyet gösteren bir grup ajanın görevleri gereği hem kendilerini, hem de sivillerin hayatlarını etkileyebilecek kararlar vermek zorunda kalmalarını konu alan 'Kurtarıcılar-2' (The Extractors II) adlı 6 bölümlük dizi filmin çekimleri, Mersin Sinema Ofisi'nin destekleriyle Tarsus'ta gerçekleştiriliyor. Mersin Sinema Ofisi, film ekibinin konaklamasından çekim mekanlarının belirlenmesine, yasal izin süreçlerinin kolaylaştırılmasından altyapı hizmetlerine kadar birçok noktada dizi ekibine destek oluyor.

Yapımcılığını Adam Dvorak ile David Rauch'un, yönetmenliğini ise Jan Pavlacky'in üstlendiği dizi film çekiminde Türkiye'den de oyuncular yer alıyor. Faaliyette olmayan Çukurova Fabrikası'nın yerleşkesi başta olmak üzere, Tarsus'un farklı noktalarında süren film çekimlerinin 13 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.

"İlk uluslararası projemiz Çekya'dan geldi"

Dizinin proje koordinatörlüğünü yürüten Mersin Sinema Ofisi'nde görevli Arzu Görgülü, ilk kez uluslararası bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Mersin Sinema Ofisi'nin Başkan Vahap Seçer'in vizyoner projelerinden birisi olduğunu belirten Görgülü, "Bu uluslararası alanda oldukça ses getiren ve vizyoner bir proje. Sinema sektörü ağırlıklı olarak İstanbul'da. Mersin'de de sinema sektörüne yeni bir alan açmak ve aynı zamanda kentin tanıtımı açısından, ofisin önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Çünkü 1,5 yılda çok ciddi yol kat ettik" dedi. Daha önce bir uzun metraj film ve bir belgesele destek olduklarını ifade eden Görgülü, "İlk uluslararası projemiz Çekya'dan geldi. Bu anlamda uluslararası bir işi yapıyor olmak, hem Türkiye, hem de uluslararası alanda tanınırlığımızı sağlaması açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Adam Dvorak: "Mersin Sinema Ofisi harika bir fikir"

Dizi filminin yapımcısı Adam Dvorak da Türkiye'de birçok noktayı gezdiklerini ama hem uygunluk, hem de sunulan destekten dolayı Mersin'de karar kıldıklarını ifade ederek, "Güzel lokasyonlar var, harika bir ülke. Türkiye'ye geldiğim ve burada çekim yaptığım için mutluyum. İnsanlar güzel, yemekler harika. Mersin Sinema Ofisi harika bir fikir. Onlar sayesinde buradayız. Biz Türkiye'de her yeri dolaştık ve nihayetinde bu mekanı bulduk. Daha sonra Mersin Sinema Ofisi ile tanıştık. Bir puzzle gibi tamamlanmış olduk. Prodüksiyonel anlamda çok destek oldular" diye konuştu.

David Rauch: "Her şey için yardımcı olan bir ekip var"

Çalışmanın yürütücü yapımcısı David Rauch ise çekimler için uygun çalışma ortamı bulduklarını dile getirerek, "Daha önce Türkiye'de çekim yaptık. Bu ikinci çekimimiz. Daha önce Van'daydık. Film yapanlar için burası güzel bir yer. Çünkü bir film yapmak istediğinizde ihtiyacınız olan her şey için yardımcı olan bir ekip var. Tabi ki her film çekiminde olduğu gibi en başta biraz gergin ve stresliydik. Ama şimdi işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyoruz ve çekimlerden keyif almaya başlıyoruz" dedi.

Jan Pavlacky: "Her zaman bir desteğin olması güzel"

Filmin yönetmeni Jan Pavlacky de Mersin Sinema Ofisi'nden aldıkları desteğin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle her şey harika. Henüz çok tecrübemiz yoktu bu şehre dair. Yaklaşık bir haftadır çekim yapıyoruz. Ama şimdi dört gözle şehrin kalanında çekim yapmayı bekliyorum. Her zaman bir desteğin olması güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin, Çekya Yapımı 'Kurtarıcılar-2' Dizisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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