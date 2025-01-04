Mersin'de 3. Kitap ve Edebiyat Günleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de 3. Kitap ve Edebiyat Günleri Başladı

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Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği Ömer Seyfettin 3. Kitap ve Edebiyat Günleri, 25 bin ziyaretçi bekleniyor. 10 gün sürecek etkinlikte yazarlar okurlarla buluşarak söyleşiler gerçekleştirecek.

04.01.2025 09:22  Güncelleme: 09:29
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Kitap ve edebiyat günleri başladı: 25 bin ziyaretçi bekleniyor

Mersin Erdemli Belediyesi'nin tarafından düzenlenen Ömer Seyfettin 3. Kitap ve Edebiyat Günleri'nde 10 gün boyunca yazarlar okuyucularla buluşarak söyleşiler gerçekleştirecek

MERSİN - Mersin Erdemli'de Ömer Seyfettin 3. Kitap ve Edebiyat Günleri başlarken, 25 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi. 10 gün boyunca yazarların okuyucularla buluşacağı etkinlikte söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Erdemli Belediyesi tarafından kongre merkezinde düzenlenen Ömer Seyfettin 3. Kitap ve Edebiyat Günleri başladı. 70 yayın evinin katılımıyla 10 gün sürmesi planlanan kitap fuarının açılışını Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, çocuklarla birlikte yaptı. Açılışla birlikte öğrenciler kitap reyonlarını gezdi, yazarlarla tanışıp sohbet etti.

3. Kitap ve Edebiyat Günleri'ne vatandaşların yoğun bir katılımı olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara" 25 binin üzerinde kitap severimizi bekliyoruz. Buradan da Mersin ve Erdemli'den herkesi kitap günlerine davet ediyoruz. 10 gün boyunca devam edecek, 70 yayın evi 20 yazarımızla çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.

Yazarlar ve kitapseverler buluştu

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten lise öğrencilerinden Zümra Küsbeci," Başarının ilk adımlarından bir tanesi kitap okumadan ve anlamadan geçiyor. Yazarlarımızla tanışmak ve kitaplarını almak ta güzel bir his" diye konuştu.

Etkinlikte yazarlarla tanışıp sohbet etme fırsatı bulduklarını anlatan lise öğrencilerinden Sahra Elmas ise kitap ve edebiyat günlerine tekrar geleceğini ifade etti.

Hem deneme hem de kişisel yaşam alanlarında iki kitap çıkaran yazarlardan Osman Karakebeli, insanların kitaplara sığındığını belirterek, fuarların da buluşma noktası olduğunu kaydetti.

Yazarlardan İsmail Yiğit de Osmanlıcandan çevirme iki kitabı okurlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 3. Kitap ve Edebiyat Günleri Başladı - Son Dakika

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