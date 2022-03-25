Mersin'de Çocuk Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Çocuk Şenliği düzenlenecek

25.03.2022 10:26
Mersin'de Çocuk Şenliği düzenlenecek

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi sahil etabında, 29-31 Mart'ta düzenlenecek şenlikte sahne gösterileri, eğitici atölyeler, tiyatro gösterimleri, yarışlar, oyunlar ve yüz boyama gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuklar için eğlence ve oyun dolu bir etkinliğe daha imza atacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın sevinç, heyecan ve mutluluğuna katkı sunmak istiyoruz. Çocuklarıyla güzel saatler, keyifli ve unutamayacakları anlar yaşamaları için bütün ailelerimizi ücretsiz düzenleyeceğimiz şenliğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Doğu Akdeniz'de yoğunlaşan denizanaları, balıkçıların kabusu oldu Doğu Akdeniz'de yoğunlaşan denizanaları, balıkçıların kabusu oldu Akdeniz Belediyesi'nden 30 milyon TL'lik tesis kurdu Akdeniz Belediyesi'nden 30 milyon TL'lik tesis kurdu

Akdeniz, Turizm, Mersin, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Çocuk Şenliği düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Çocuk Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement