Mersin'de Lise Öğrencisi Gazze'ye Destek İçin Tablolarını Sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mersin'de Lise Öğrencisi Gazze'ye Destek İçin Tablolarını Sattı

Mersin\'de Lise Öğrencisi Gazze\'ye Destek İçin Tablolarını Sattı

Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek için naht sanatıyla tasarladığı tablolarının satışından kazandığı 6 bin lirayla AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu. Bozkurt, Gazze'ye tablolarıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti.

31.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek için naht sanatıyla (oyma yöntemi ile ağaca şekil verme) tasarladığı tablolarının satışından kazandığı 6 bin lirayla AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu.

Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bozkurt, geçen yıl Mezitli Halk Eğitimi Merkezince açılan naht sanatı kursuna gitti.

Eğitmen Faruk Erbaş'tan ahşabı yontarak kabartma şekiller yapmayı öğrenen Bozkurt, geleneksel el sanatında zamanla kendini geliştirdi.

Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmamak için hazırladığı eserleri satmaya karar verdi.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen kermeslere katılan lise öğrencisi, 6 tablosunun satışından kazandığı 6 bin lirayı Filistinlilere yardım eli uzatan AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

"Gazze'ye tablolarımla destek vermeye devam edeceğim"

Ali Bozkurt, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de yaşattığı zulmü haberlerden takip ettiğini söyledi.

Filistinlilere destek için düzenlenen yürüyüşlere katıldığını dile getiren Bozkurt, "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Orada yaşananlara sessiz kalamazdım. Tablo yaparken Gazze'de yaşananlar aklımdan çıkmıyor. Bağış yapmaya, Gazze'ye tablolarımla destek vermeye devam edeceğim." dedi.

Bozkurt, uluslararası kamuoyunun Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmaması gerektiğini anlattı.

Filistinli yaşıtlarının, insan haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Gazze'de yapılan zulmün soykırım olduğunu düşünüyorum. Bu soykırımın durdurulması gerekiyor. Umarım insanlar bu konuda daha duyarlı olur. Gazze'ye yönelik soykırım durdurulsun. İnsanlar orada acı çekiyor."

Eğitmen Erbaş da öğrencisinin duyarlı davranışından dolayı duygulandığını belirterek, Bozkurt'u tebrik etti.

Kaynak: AA

Ali Bozkurt, Türkiye, Bozkurt, mersin, İsrail, Gazze, AFAD, Sanat, İnsan Hakları, Dış Politika, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Lise Öğrencisi Gazze'ye Destek İçin Tablolarını Sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Lise Öğrencisi Gazze'ye Destek İçin Tablolarını Sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement