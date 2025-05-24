Mersin\'de Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu

TÜRKİYE'nin kültürel mirasını bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımayı amaçlayan 'Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu', bilim insanlarını Mersin'de bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkiye'nin kültürel mirasını bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımayı amaçlayan dünyanın en seçkin arkeoloji buluşmalarından 'Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu', bilim insanlarını bu yıl, Mersin'de bir araya getirecek. Arkeoloji dünyasının heyecanla takip ettiği ve bu sene 45'incisi düzenlenecek olan sempozyum, akademi, bilim ve saha çalışmalarını aynı platformda buluşturarak kültürel geçmişe ışık tutacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 26-30 Mayıs tarihleri arasında Mersin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek olan sempozyum, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sempozyum süresince, 2024 yılı boyunca bakanlık izniyle Türk ve yabancı bilim insanları tarafından yürütülen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve arkeometrik çalışmaların sonuçları paylaşılacak. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturacak olan sempozyum, 26 Mayıs saat 10.30'da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak" denildi.

'432 BİLDİRİ SUNULACAK'

Buluşmada, 5 ayrı salonda yapılacak oturumlar ile 270'i kazı sonuçları, 96'sı araştırma sonuçları ve 66'sı arkeometri sonuçları olmak üzere toplam 432 bildiri sunulacağı belirtilerek, "Yurt dışından 11 farklı ülkeden gelen 31 bilim insanı ise sempozyumda 32 bildirilik katkı sunacak. Sempozyum boyunca, arkeoloji alanında çalışan yayınevleri, bilimsel kuruluşlar ve özel şirketler tarafından tanıtım ve satış stantları da açılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi sempozyumda sunulan bildirileri elektronik kitap formatında araştırmacıların erişimine açacak. Bugüne kadar 17 farklı üniversiteye konuk olan ve 2004 yılından itibaren üniversitelerin katkılarıyla farklı şehirlerde düzenlenen sempozyum yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en saygın bilimsel arkeoloji toplantılarından biri olarak kabul ediliyor. 45'inci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun ayrıntılı programı ve bilgileri ise https://ukaas.ktb.gov.tr internet adresinde yer alıyor" ifadelerine yer verildi.