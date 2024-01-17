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Mersin'de "Yüreğimde Filistin" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Mersin'de "Yüreğimde Filistin" fotoğraf sergisi açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan 'Yüreğimde Filistin' sergisi açıldı. AK Parti Tarsus İlçe Bakanlığınca, Tarsus Müzesi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin çektiği 50 kare yer aldı. Sergiyi gezen davetliler, eserleri inceledi. İlçe Başkanı İlker Uyar, etkinlikte, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de büyük acılar yaşandığını söyledi.

Mersin\'de "Yüreğimde Filistin" fotoğraf sergisi açıldı
17.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:57
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Yüreğimde Filistin" sergisi açıldı.

AK Parti Tarsus İlçe Bakanlığınca, Tarsus Müzesi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin çektiği 50 kare yer aldı.

Sergiyi gezen davetliler, eserleri inceledi.

İlçe Başkanı İlker Uyar, etkinlikte, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de büyük acılar yaşandığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarda binlerce sivilin hedef alındığını dile getiren Uyar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada sesini en çok yükselten dünya lideridir. Cumhurbaşkanı'mızın, işlenen savaş suçlarına karşı dimdik duruşuyla yürüttüğü etkin diplomasi sayesinde Türkiye, kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların ulaşması ve mazlumun sesi olunması noktasında kilit rol oynamıştır."

Uyar, sergideki fotoğraflardan bazılarının, İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak yer aldığını belirterek, AA'ya teşekkür etti.

Sergi, 3 gün ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
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