Mersin Devlet Opera ve Balesi "Amadeus" balesini sahneledi - Son Dakika

Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenen balenin müzik düzenlemelerini Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman üstlendi, orkestra şefliğini Murat Kodallı yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mozart 'ın hayatından kesitler sunan iki perdelik "Amadeus" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti