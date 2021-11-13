Mersin Devlet Opera ve Balesi "Amadeus" balesini sahneledi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mozart'ın hayatından kesitler sunan iki perdelik "Amadeus" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenen balenin müzik düzenlemelerini Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman üstlendi, orkestra şefliğini Murat Kodallı yaptı.
Koreografisi, hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait eseri, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye taşıdı.
Eserde başlıca rolleri Burak Serkan Cebeci, Yukıko Ito, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaştı.
Kaynak: AA
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