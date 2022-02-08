Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Arda Boyları" temsiline Kovid-19 engeli - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 10 Şubat Perşembe sahnelenmesi planlanan "Arda Boyları" balesinin Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

MDOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sanat takviminde sağlık tedbirleri kapsamında yapılan değişiklikler konusunda anlayış beklendiği belirtildi.

Kovid-19'un ülke genelinde etkisini sürdürdüğü dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Şubat Perşembe sahnelenmesi planlanan 'Arda Boyları' temsilimiz iptal edilmiş olup bilet iadesi yapılacaktır. Biletlerinizi online aldıysanız, info@biletinial.com adresine PNR numarasını belirtilen bir mail atarak iade talebinde bulunabilirsiniz. Biletlerini gişeden alan seyircilerimizin ise iade sırasında opera gişesine biletlerini teslim etmeleri gerekmektedir."