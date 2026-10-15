Metin Yıldız\'ın teknoloji temalı oyunu Bitlis\'te sanatseverlerle buluştu

Oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız'ın kaleme alıp yönettiği "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" adlı tiyatro oyunu, Bitlis'te sanatseverlerle buluştu.

Teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkilerini konu alan oyun, izleyicilerden ilgi gördü. Oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız'ın yazıp yönettiği, "Robotik Bir Aşk Hikayesi" alt başlığıyla sahnelenen "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" adlı tiyatro oyunu, Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda sahneye taşındı. Programa protokol üyeleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Teknolojinin insan ilişkilerine etkisi sahneye taşındı

Teknolojinin giderek hayatın merkezine yerleşmesini ve insanların sosyal ilişkileri üzerindeki etkilerini ele alan oyun, dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yalnızlaşma ve içe kapanma sorunlarına dikkat çekti.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Metin Yıldız yaptığı açıklamada, yapımın bu sezon sahneledikleri ikinci, toplamda ise üçüncü oyun olduğunu belirtti.

Günümüzde robotların ve robotlarla kurulabilecek ilişkilerin giderek daha fazla gündeme getirildiğini ifade eden Yıldız, bu değişime ilişkin kendi bakış açılarını tiyatro aracılığıyla anlatmak istediklerini söyledi.

İnsanların duygularının, birlikte vakit geçirmenin ve paylaşmanın değerinin giderek geri plana itildiğine dikkati çeken Yıldız, oyunda teknolojinin insanı yalnızlaştırmasını ve kendi içine kapanmasına neden olmasını ele aldıklarını dile getirdi.

"Teknolojiyi doğru kullanmadığımızda büyük zararlarla karşılaşabiliriz"

Teknolojinin yoğun biçimde hayatın içine girdiğini belirten Yıldız, özellikle gençlerin ve çocukların teknolojiyi bilinçli kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Teknolojinin doğru kullanılmaması durumunda bireylerin ve toplumun ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini ifade eden Yıldız, bu sorunların gelecekte daha da büyüyebileceğini düşündüklerini kaydetti.

Oyunla gençlere ve topluma mesaj vermeyi amaçladıklarını belirten Yıldız, teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkilerini düşündürürken seyircilere keyifli bir tiyatro deneyimi sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Yıldız'dan Bitlis protokolüne teşekkür

Metin Yıldız, oyunun Bitlis'te sahnelenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, başta Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbarş, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.