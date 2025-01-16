Metropolis Antik Kenti'nde 2 Bin Bronz Heykel Parçası Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Metropolis Antik Kenti'nde 2 Bin Bronz Heykel Parçası Bulundu

İzmir'de antik kentteki kazılarda, eritilmek üzere parçalanmış yaklaşık 2 bin bronz heykel kalıntısı ortaya çıkarıldı.

16.01.2025 11:18
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İzmir'de Metropolis Antik Kenti'nin "hurdalık" olarak kullanılan bölümünde yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulundu.

Torbalı ilçesindeki antik kentteki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, Sabancı Vakfı işbirliğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor.

Çalışmalarda antik dönemde "hurdalık" olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda parçalanmış bronz heykel kalıntıları bulundu.

Eritilmek üzere parçalanmış halde bulundular

Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aybek, AA muhabirine, kazı sırasında bulunan bronz heykel parçalarına, "antik dönemin hurdalığı" olarak tanımlanan bir mekanın köşesinde, eritilmek üzere parçalanmış ve toplu halde rastladıklarını söyledi.

Buluntular arasında Helenistik döneme ait heykel parçaları ile Roma dönemine ait figürlerin yer aldığını belirten Aybek, "Bizim meslek grubu için de sıra dışı diyebileceğimiz buluntular. Yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulduk." dedi.

Çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronzların parçalara ayrılmasının özel bir önemi olduğunu anlatan Aybek, "Geç Antik Çağ'da heykellerin toplanıp geri dönüştürülmesi, Metropolis'te somut bir kanıt sunuyor. Buluntular arasında baş, göz, parmak ve sandalet gibi parçalar yer alıyor." diye konuştu.

Aybek, heykellerin parçalara ayrılmış olmasına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geç Antik Çağ'da mitolojik inançların terk edilip tek tanrılı dinlere geçilmesi ve bölgede Hristiyanlığın egemen olmasıyla mitolojik ve geçmiş dönemin bronz heykelleri parçalanmış. Henüz bu iddiayı kanıtlayacak arkeolojik bir veri olmamakla birlikte, çok büyük bir bölümünün sikke darbında kullanıldığını söyleyebiliriz çünkü o dönemde yeniden imalata girişmek yerine, mevcutta olan ve geçerliliğini de kaybetmiş, çeşitli nedenlerle zarar görmüş, çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronz grubu, antik dönemin hurdacısı tarafından parçalanıp eritilmek üzere hazırlanmış."

"Hayırseverlerin heykelleri olabilir"

Prof. Dr. Aybek, Antik Çağ'da bronz heykellerin büyük bir öneme sahip olduğunu, buluntuların "Metropolisli Apollonios" yazıtında yer alan, hayırseverlerin onurlandırılması için dikilen heykellerin parçalarına ait olabileceğini belirtti.

Kare ve dikdörtgen bronz plakaların Metropolis'te heykel imalatı ya da tamiratına işaret ettiğini dile getiren Aybek, şunları kaydetti:

"Heykel parçalarının yanında bulduğumuz kare ve dikdörtgen bronz plakalar, üretime işaret ettikleri için çok önemli. Bazı heykel gövdelerinde kare boşluklar bulunuyor. Bu boşluklar, heykelin üretim aşamalarından olan kalıp aşamasında, iç çekirdeği tutan demir pimlerin oluşturduğu delikleri kapatmak için kullanılıyor. Plakalar, Metropolis'te bronz heykel üretimi ya da tamiratına yönelik bir faaliyetin olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Metropolis Antik Kenti'nde 2 Bin Bronz Heykel Parçası Bulundu - Son Dakika

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