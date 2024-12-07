Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni

Bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla düzenlenen anma töreninde Sema Ayin-i Şerifi yapıldı.

07.12.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayin-i Şerifi yapıldı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından da sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, burada yaptığı konuşmada, törenler kapsamındaki 10 gün boyunca herkesin bu manevi iklimden nasiplenmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek nesillere aktarılacak bu kutsal emaneti taşımanın tarifsiz mutluğu içerisinde olduklarını ifade eden Belviranlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun seçkin sanatkarları başta olmak üzere, ülkemizde tasavvuf felsefesi, Mevlana üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerimiz ve Mevlana'ya gönül vermiş değerli sanatçılarımız bu etkinlikler için emeklerini bizlerden esirgemedi." dedi.

Vuslat'ın 751. yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Belviranlı şöyle devam etti:

"Bugün, güzel ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Mevlana dostlarının bu kutlu mirastan nasibini almak arzusuyla aramızda yer alması, bizler adına büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. Nitekim Batı'dan Doğu'ya uzanan çizgide birçok milletten şairi, müzisyeni, sanatçı ve düşünürü etkileyen Mevlana'nın cihanşümul mesajı, 'dil,' denilen iletişim aracının kısıtlı imkanlarını aşarak, adeta ruhların ve gönüllerin kaynaşması şeklinde uhrevi bir dostluğu ve kardeşliği müjdelemektedir. Bu yönüyle Mevlana, bin yılı aşkın kültür tarihimizin en büyük simalarından biridir."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da etkinlikler kapsamında kente gelen yerli ve yabancı turistleri selamladı.

İnsanlık olarak karşı karşıya kalınan imtihanların bu aşkla, muhabbetle, birlikle ve kardeşlikle göğüslenebileceğini ifade eden Altay, "Temeli bu anlamdan yoksun olan muhabbetin sonu felakettir. Bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara, Doğu Türkistan'da ve dünya üzerinde masum insanlara zulmedenlere baktığımızda, sevgisizliği en derin şekilde hissediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, Buhurizade Mustafa Itri'nin segah makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Programa, Vali İbrahim Akın, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlik, Mevlana, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 23:56:35. #1.11#
SON DAKİKA: Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.