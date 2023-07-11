Bugün toprağa verilecek Özkan Uğur'a büyük vefa! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye kadar gitti - Son Dakika
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Bugün toprağa verilecek Özkan Uğur'a büyük vefa! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye kadar gitti

11.07.2023 10:59

Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MFÖ üyesi Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Aralarında Ozan Güven'in de olduğu grup, cenazeyi teslim aldıktan sonra törenin düzenleneceği Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru yola çıktı.

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi aralarında Ozan Güven'in de olduğu ekip tarafından Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur AKM'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

OZAN GÜVEN YALNIZ BIRKAMADI

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur'la birçok projede yer alan ve acı haberi aldıktan sonra taziye evine giden Ozan Güven, gasilhaneye giderek işlemlerde yardımcı oldu.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)' ne götürülüyor. Uğur için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da tören yapılacak. Usta sanatçı anma töreninin adından Taksim Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA
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Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven taziye için Özkan Uğur'un evinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven taziye için Özkan Uğur'un evinde

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Son Dakika Kültür Sanat Bugün toprağa verilecek Özkan Uğur'a büyük vefa! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye kadar gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bugün toprağa verilecek Özkan Uğur'a büyük vefa! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye kadar gitti - Son Dakika
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