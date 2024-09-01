Milyonlarca kişiyi beyaz perdede buluşturan Yeşilçam film afişleri koleksiyon oldu

Kültür Sanat

Yeşilçam filmlerine ait birkaç afiş satın almasıyla başlayan merakı Gürcan Senem'i 15 yılda 600 parçaya yaklaşan bir koleksiyon sahibi yaptı.

Senem, çalışmak için 16 yıl önce gittiği İstanbul'da gezerken Sahaflar Çarşısı'ndan hayranı olduğu bazı Yeşilçam filmlerinin afişini satın aldı.

Zamanla film afişlerine ilgisi artan 45 yaşındaki Senem, afişlerin sayısını günden güne arttırarak 600 parçaya yaklaşan bir koleksiyona ulaştı.

Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Fatma Girik'ten Hülya Koçyiğit'e, Şener Şen'den Cüneyt Arkın'a, Türkan Şoray'dan Ayşen Gruda'ya, Sadri Alışık'tan Kadir İnanır'a birçok film yıldızının yer aldığı afişlere gözü gibi bakan Senem'in koleksiyonu "sinema arşivi" niteliği de taşıyor.

Senem, bir zamanlar milyonlarca kişiyi beyaz perdede buluşturan "Köyden indim şehire", "Gülen gözler", "Çiçek Abbas", "Selvi boylum al yazmalım", "Sultan", "Salak milyoner", "Erkek güzeli sefil bilo", "Şalvar Bank" gibi filmlerin afişlerinden oluşan koleksiyonunu sergilemeye hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı olarak görev yapan Gürcan Senem, AA muhabirine, Yeşilçam filmlerine olan ilgisinin gençlik yıllarında başladığını söyledi.

Yaklaşık 600 Yeşilçam filminin yanında 100 de yabancı film afişinden oluşan koleksiyonunu 15 yıla yakın bir sürede biriktirdiğini dile getiren Senem, bunu Türkiye'de yapan kişi sayısının çok az olduğunu ve nadir bir arşive sahip olduğunu belirtti.

Senem, koleksiyonunda Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Emrah gibi bazı ses sanatçılarının da başrolünü üstelendiği filmlerin de afişinin bulunduğunu aktardı.

Film afişlerinden sergi açılacak

Yıllarca büyük bir özveriyle biriktirdiği film afişlerini 3 Eylül'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'deki Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Senem, şunları kaydetti:

"Film afişlerinden oluşan sergide 1990 yılına kadarki Yeşilçam filmlerinin afişleri var. Bir sınırlama getirmemiz gerekiyordu. Bu sergi için 600 filmden 150'sini seçtik. Bu koleksiyon beğenilirse sonraki dönemlerde diğer Yeşilçam filmlerinin afişlerini de sergileyeceğiz. Film afişleri ciddi bir maddi kaynak haline geldi. Çok pahalı film afişleri var. 1940'lı yıllara ait filmlerin afişlerini bulmak imkansız ve çok pahalı. Aynı şekilde 1950'li yıllar da öyle. Burada ulaşabildiğimiz film afişlerini sergilemeye çalışıyoruz. Birçok insan burada kendinden bir şeyler bulacak. Filmlerden sahneleri ve replikleri hatırlayacak. Çok özel insanların filmlerinin afişleri var bu sergide."

Senem, sergiyi ziyaret edenlerin Yeşilçam artistlerinin imzalı fotoğraflarının yanı sıra kartpostalları ile 8, 16 ve 35 milimetrelik makaralardan oluşan bazı orijinal filmleri de görebileceklerini dile getirdi.

Sergiye gelecek sinemaseverleri iki de sürprizin beklediğini ifade eden Senem, "Türk sinemasında kayıp filmler var. Yaklaşık 1180 olduğu söyleniyor. Bunlardan birisi de 1963 yapımı olması lazım, James Bond'un Rusya'dan Sevgilerle filminin tiye alınmış versiyonu 'Cezmi Band 007.5 Kayseri'den Sevgilerle' filmi. Bu film kayıp bir film. Bu filmde sadece bir film müziği parçası var. Onun dışında iki posteri var. Filme ait görüntüler bilinmiyor. Burada o filmin fragmanını da görebilecekler. İzlemeyecekler ama orijinal filmlerini görebilecekler. İkincisi de Osman Seden tarafından yazılan Mazi Kalbimde Yaradır filminin orijinal senaryosunu görebilirler." ifadelerini kullandı.

Film afişlerinin sanatseverlerle buluşturulması konusunda kendisine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Senem, tüm vatandaşları sergiye davet etti.