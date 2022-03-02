Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı - Son Dakika
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Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı

02.03.2022 12:03

- Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı Heyecan uyandıran kaya resimleri hayal kırıklığına uğrattı Paleolitik döneme ait olduğu sanılan resimlerin yeni çizildiği ortaya çıktı Adıyaman'da Paleolitik Döneme ait kaya resimleri ihbarıyla heyecanlanan yetkililer kaya...

- Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı

Heyecan uyandıran kaya resimleri hayal kırıklığına uğrattı

Paleolitik döneme ait olduğu sanılan resimlerin yeni çizildiği ortaya çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da Paleolitik Döneme ait kaya resimleri ihbarıyla heyecanlanan yetkililer kaya resimlerini incelediklerinde, resimlerin yeni çizildiğini fark edince hayal kırıklığına uğradı.

Adıyaman merkez Karadağ'da yabani ot toplarken resimleri fark eden Selim Yaman isimli vatandaş durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman belirtilen bölgeye hareket etti.

Günümüzden milyonlarca yıl öncesine dayanan Paleolitik Döneme ait olduğu için heyecan uyandıran kaya resimlerinin bulunduğu bölgeye giden yetkililer ilk incelemelerinde resimlerin yeni çizildiğini fark etti. Kayaya çizilen resimlerin üzerinde eskitme yapıldığı ve milyonlarca yıl önce çizilmiş resimmiş gibi yansıtıldığı anlaşıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kim olduğu bilinkmeyen bir şahıs tarafından kayalara resim çizildiğini ve eskitildiğini kaydederek, "Paleolitik görünümü verilerek yeni resimler yapılmış. Bu şahsın kim olduğu bilinmiyor. Burada çeşitli yaban hayvanları ve insan figürleri çizilmiş. Fakat bunlar yeni dönemde çizilmiş. Paleolitik dönemin canlandırmasını yapmaya çalışmış" diye konuştu.

Resimleri fark eden Selim Yaman ise, resimleri görünce yetkililere bilgi verdiğini, yetkililerin incelemesi sonucunda resimlerin yeni olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı
Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı
Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı

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Mehmet Alkan, Adıyaman, Karadağ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı - Son Dakika


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