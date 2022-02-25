Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2) - Son Dakika
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Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2)

25.02.2022 14:08

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'nde bilinen tek eseri olan, hayattayken tamamlandığını göremediği Manisa'daki Muradiye Camisi, yaklaşık 1 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'nde bilinen tek eseri olan, hayattayken tamamlandığını göremediği Manisa'daki Muradiye Camisi, yaklaşık 1 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl 16 Mart'ta restorasyonuna başlanan caminin kubbesi yenilendi, kurşunları değiştirildi, çinilerinin bakımı yapıldı.

Caminin bahçesi de Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan peyzaj çalışmasıyla yeni görünüme kavuştu. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan cami, bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan ve Şehzadeler ilçesinde yer alan 4 asırlık Muradiye Camisi ve Külliyesi, kentin en önemli yapıtları arasında bulunuyor.

3. Murat adına 1583-1592 yıllarında yaptırılan külliye, cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşuyor. Projesi Mimar Sinan'a ait olan külliyenin inşası Mimar Mahmut Ağa tarafından başlatıldı, ölümü üzerine Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlandı. Medrese, klasik Osmanlı medrese plan ve şekline bağlı kalınarak yapıldı.

Külliyenin en gösterişli bölümünü oluşturan kesme taştan yapılmış "ters T" planlı cami, klasik Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak biliniyor. Cami, ortada büyük merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çıkıntısında ise tonozlu çatı sistemiyle örtülüyor.

Kuzey cephesinin köşelerinde tek şerefeli bir çift minare bulunuyor. İnce süslemelerle bezeli iç mekana, fildişi, sedef ve bağa kakmalarla bezenmiş çift kanatlı bir kapıdan giriliyor. Mihrap duvarı, İznik çinileriyle kaplı ve mermer minber çok değerli bir sanat eseri olarak nitelendiriliyor. Üst pencerelerde cam işi süslemeler yer alıyor. Güneydoğu köşesindeki mermerden yapılmış hünkar mahfilinin tavanı malkari işlemelerle, kubbe, tonoz, kemer ve pencerelerin etrafı ise kalem işleriyle bezeli bulunuyor.

Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2)
Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2)
Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2)
Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2)

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Mimar Sinan, Manisa, Cami, Ege, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı (2) - Son Dakika
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