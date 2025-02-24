Mimar Sinan, UNESCO'nun En Çok Eseri Olan Mimarı

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UNESCO'nun gizli mimarı Mimar Sinan

4 ülkede 30 eser ile UNESCO Kalıcı Listesi'nde en çok eseri olan mimar Kayserili Mimar Sinan

KAYSERİ - Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; Kayserili Mimar Sinan'ın 4 ülkede bulunan 30 eseri ile, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde en çok eseri olan mimar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Osman Özsoy; yaptığı araştırma ile 8 ülkede birçok eser bırakan Kayserili Mimar Sinan'ın Suriye, Bosna - Hersek, Filistin ve Türkiye'de bulunan 30 eserinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını ortaya çıkardı. UNESCO'nun kalıcı listesinde tescilli en çok eseri bulunan mimarın Mimar Sinan olduğunu kaydeden Özsoy; "UNESCO şunun için önemli; birçok kriter açısından birçok süzgeç ve filtreye sahip. Kabul edilen eserlerin kalıcı listede yer alması da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bağımsız ülkelerin oyuyla olmakta. dolayısıyla yerelde bazı açılardan bakıldığı zaman esere, kişiye veya mirasa çok önem vermemiz UNESCO açısından bir şey ifade etmiyor olabilir. Bu sebeple UNESCO'nun kriterlerini göz önünde bulundurarak iki önemli listesi var; birisi kalıcı liste. 1985 yılıyla beraber öncelikle 3 yerimiz; İstanbul'un tarihi alanları Divriği Ulu Cami ve Kapadokya Bölgesi kalıcı listeye alınmış. Şuanda 21 kalıcı listede eserimiz var Türkiye olarak. Geçici listede ise Kayseri'deki Kültepe ve Koramaz Vadisi ile birlikte 70'den fazla eserimiz var. Bu listede olmak çok önemli. Bu açılardan baktığımız zaman bütün dünya tarihindeki mimarları inceledim. Daha sonra bu mimarların eserlerini; UNESCO alanları, kaç ülkede olduğu, kaç tane ülkede eserinin var olduğunu araştırdığımız vakit öne çıkan sadece 5 tane mimar karşımıza çıktı. Bunlardan bir tanesi Mimar Sinan; diğerleri Andrea Palladio, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright ve Antoni Gaud. Bunlar arasında da tekrardan sıralamaya gittiğimiz vakit Mimar Sinan'ın UNESCO'da 30 tescilli eser ki bunların bir çoğu külliye şeklinde. Altında çalıştığımız vakit belki yüzlerce eser var ancak bunu tek eser aldık. UNESCO'nun kriterleri var; insanlık tarihinde yeni bir dönem, şaheser olma, bir dönemi temsil etme gibi. Şuanda bağımsız olan ancak daha önce Osmanlı Cihan Devleti sınırları içerisinde yer almış 4 veya 5 ülkede 6 UNESCO alanında eserleri var. Bunların büyük bir kısmının ayakta olduğunu biliyoruz. Diğer mimarlar ise 16-17 eser, 3 veya 4 UNESCO alanı ve ülke açısından baktığımız zaman da yakın zaman mimarları olduğu için 7 ülkede eser verenler var. O günün şartlarıyla Mimar Sinan ile doğrudan kıyaslayacağımız Andrea Palladio gelmekte. Palladio da sadece İtalya'da belli bölgede eserlerini vermiş. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde onlarca kriteri geçerek ve Birleşmiş Milletlere bağlı bağımsız ülkeler tarafından oylanıp tescil edilen listeye baktığımız zaman Mimar Sinan'ın farklı bir açıdan dünya çapında bir mimar olduğu açığa çıktı" dedi.

Mimar Sinan kimdir

Mimar Sinan veya Koca Mimar Sinan Ağa Osmanlı mimarı. Mimar Sinan, 15 Nisan 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğmuştur. 17 nisan 1588 yılında da ölmüştür. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiştir. 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser inşa etmiştir.