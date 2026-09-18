Miryokefalon Zaferi’nin 850. yıl dönümü Çivril’de kutlandı

Anadolu'nun Türk yurdu olarak tescillenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü, Çivril'de düzenlenen programla kutlandı.

Miryokefalon Zaferi'nin kahramanlarını yad etmek, zaferin ruhunu ve coşkusunu yaşatmak ve tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger katıldı. Çivril Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Pamukkale Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından Miryokefalon Zaferi'ni konu alan film gösterimi gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan 1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon Zaferi'nin Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalıcılaşmasındaki tarihi önemine değindi.

Doç. Dr. Balık, ayrıca Miryokefalon Zaferi'nin gelecek yılki yıl dönümü programının devletin en üst düzeyde temsil edildiği bir organizasyonla gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini ifade etti. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmasında, Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümünün taşıdığı öneme dikkat çekerek, zaferin bundan sonraki yıllarda hak ettiği değer ve anlam çerçevesinde büyük bir coşkuyla kutlanması gerektiğini belirtti. Vali Köşger, 850. yıl dönümünün kendisine aktarılmasının ardından kısa sürede bir tertip komitesi oluşturulması yönünde talimat verdiklerini belirterek, hazırlık sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Çok önemli bir zaferin yıl dönümünü, 850. yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. 850. yıl dönümü çok önemli. Miryokefalon'un aslında her yıl hak ettiği değeri ve önemi belirterek, gençlerimize idrak ettirerek her yıl büyük coşkuyla kutlamak istiyoruz. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz."

850. yıl dönümü dolayısıyla akademisyenler, üniversite, yerel idareciler ve ilgili kuruluşların katılımıyla bir kutlama komitesi oluşturulduğunu ifade eden Vali Köşger, hazırlanan programın kısa süre içerisinde hayata geçirildiğini kaydetti. Vali Köşger, "850. yıl dönümünün bu yıl olduğu bana ifade edilince 'Hemen bir Tertip Komitesi oluşturalım' diye talimat verdik. Kaymakam arkadaşımızın başkanlığında; akademisyenlerden, üniversiteden, yerel idarecilerden ve diğer önemli kuruluşlardan katılımla bir kutlama komitesi, tertip komitesi oluşturduk ve bu kutlamayı hazırladılar kısa süre içerisinde" dedi.

"Miryokefalon'un Çivril'de olduğunu bilimsel olarak ortaya koyacağız"

Vali Köşger, Miryokefalon Zaferi'nin Çivril'de, Kufi Boğazı'nda gerçekleştiğine ilişkin tarihi tezin bilimsel çalışmalarla ortaya konulması amacıyla ayrıca bir bilim heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Yüzey araştırmalarıyla başlayacak çalışmalar kapsamında savaşın gerçekleştiği alana ilişkin süreç ve safhaların araştırılacağını belirten Köşger, elde edilecek bilgi ve belgelerin gelecek dönemde oluşturulması planlanan bir müzede sergilenmesine yönelik çalışmanın da başlatılması gerektiğini ifade etti. Vali Köşger, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Biz aynı zamanda Miryokefalon'un Çivril'de, işte Kufi Boğazı'nda olduğunu ispat etmek üzere ayrıca bir bilim heyeti de oluşturduk ve yüzey araştırmalarından başlayarak buralardaki savaşın serencamıyla ilgili, süreciyle ilgili, safhalarıyla ilgili araştırmalar yürütecekler.Bu araştırmaların sonucunda elde ettiğimiz verileri de inşallah ortaya çıkan bilgi, belge ne varsa onları sergilemek üzere bir müze oluşumuyla ilgili de bir süreci başlatmak lazım. Onu da inşallah başlatacağız. Miryokefalon Savaşı, Anadolu'nun fethinden 105 yıl sonra Bizans öncülüğünde oluşturulan Haçlı kuvvetlerinin Türkleri Anadolu'dan çıkarma girişimine karşı kazanıldı. Tarih kitaplarımızda da bu yazıyor. Tarih sınavlarında da size sorulduğunda muhtemelen gençler; işte Malazgirt Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferimiz, Miryokefalon Anadolu'nun tapularını Türklere veren zafer. Benden önce de güzelce ifade ettiler bunu."

Miryokefalon Savaşı'nda karşı tarafın teknik ve sayısal üstünlüğüne rağmen 2. Kılıç Arslan'ın ordusunun zafer kazandığını vurgulayan Köşger, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Malazgirt ve Miryokefalon zaferlerinin tarihi önemine işaret ederek, "105 yıl sonra bunu sağlamak için yola çıkıyorlar. İşte burada teknik üstünlük onlarda, sayısal üstünlük onlarda. Kılıç Arslan'ın, ordusunun iki katı. Ama Allah'ın izniyle I. Aslan Alparslan Türkiye'yi, Anadolu'yu Türklere yurt yaptı. II. Kılıç Arslan da Haçlı kuvvetlerini yenerek Anadolu'dan uzaklaştırdı" dedi.

"Asıl önemli olan mekan değil, ruhtur"

Miryokefalon Zaferi'nin gerçekleştiği yer konusunda farklı tarihi tezlerin bulunduğunu hatırlatan Vali Köşger, Isparta ve Konya'nın yanı sıra Çivril'in de savaşın gerçekleştiği yer olduğuna ilişkin güçlü bir tezin bulunduğunu belirtti. Denizli Valisi olarak Miryokefalon'un Çivril'de gerçekleştiği tezini desteklediklerini ifade eden Köşger, tarihi tartışmanın ötesinde zaferin taşıdığı ruhun yaşatılmasının esas olduğunu vurguladı. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Vali Köşger, tarihi mirasın yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Miryokefalon'un Çivril'de olduğunu iddia ediyoruz, tezimiz bu. Burada da olsa, Isparta'da da olsa, Konya'da da olsa buradaki esas önemli olan mekan değil; insan ve o insanın taşıdığı ruh. O ruhu yaşatabilmemiz lazım. O ruhu sizlere intikal ettirebilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Anadolu'dan bizi çıkarma niyetleri bitmiş değil"

Vali Köşger, konuşmasında Anadolu'nun Türk yurdu olmasına yönelik tarih boyunca gerçekleştirilen girişimlere de değinerek, benzer hedeflerin farklı yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti. Kurtuluş Savaşı dönemindeki işgalleri de bu tarihi sürecin organize teşebbüslerinden biri olarak değerlendiren Vali Köşger, gayri nizami şekilde de terör, anarşi ve FETÖ gibi yapılanmalar üzerinden Türkiye'yi zayıflatmaya ve bölmeye yönelik girişimlerin de aynı amaca hizmet ettiğine değindi. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruması bakımından gençlerin tarihi tecrübelerden ders çıkarmasının önemine dikkat çeken Vali Köşger, "Bu topraklardan bizi çıkarma niyetleri bitmiş değil. Bunun son organize teşebbüsünü İstiklal Harbi'nde yaptıkları işgallerde bize karşı uyguladılar ve son defa organize olarak orada onları püskürttük" dedi.

"Endülüs örneği, tarihin unutulmaması gerektiğini gösteriyor"

Konuşmasında Endülüs tarihine de değinen Vali Köşger, İber Yarımadası'nda yaklaşık 850 yıl süren Müslüman hakimiyetinin ardından bölgenin yeniden Hristiyan hakimiyetine geçtiğini hatırlattı. "Reconquista" kavramının "yeniden fethetme" anlamına geldiğini öğrencilere sorular yönelterek anlatan Köşger, Endülüs örneğinin Anadolu'nun tarihi öneminin ve sahip olunan ruhun korunması gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, "Dolayısıyla bunlar '850 yıl sonra biz Endülüs'ü tekrar fethettiysek Anadolu'yu da tekrar fethederiz' diye bu umudu içlerinde taşıyorlar. Bununla ilgili teşebbüsleri, planları, projeleri devam ediyor, raflarda duruyor. Zamanı geldiğinde güncelleyip tekrar yeni bir versiyonunu devreye sürüyorlar. Siz gençlerin çok uyanık olması lazım, çok dikkatli olması lazım. Miryokefalon'daki o ruhu taşımanız lazım yüreğinizde. O ruhu taşırsanız onlar cesaret edemezler. Miryokefalon'un esası budur" dedi.

Zafer Müzesi müjdesi veren Vali Köşger: "Miryokefalon'un ruhunu diri tutmamız lazım"

Miryokefalon Zaferi'nin hangi coğrafyada gerçekleştiğine ilişkin tartışmaların yanında, zaferin taşıdığı ruhun yaşatılmasının daha önemli olduğunu yineleyen Vali Köşger, bilimsel çalışmaların da sürdürüleceğini belirtti. Çivril'de yapılacak yüzey araştırmalarına kendisinin de katılacağını ifade eden Köşger, savaş alanına ilişkin iz ve emarelerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını kaydederek; "Burada olmuş olması, Isparta'da olmuş olması, Konya'da olmuş olmasından ziyade bu ruhun bizde devam ediyor olması önemlidir. Bunu diri tutmamız lazım. Ama bizim bir taraftan da yüzey araştırmaları başta olmak üzere bilimsel, akademik araştırmalarımız devam edecek" dedi.

Yapılacak araştırmalarla savaş alanına ilişkin maddi keşiflere ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Köşger, alanda hayatını kaybedenlere ilişkin kalıntıların bulunmasının tarihi araştırmalar açısından önem taşıdığını belirterek, Zafer Müzesi'nin Çivrilimize kazandırılacağı müjdesini verdi. Konuşmasının sonunda Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümünün hayırlı ve kutlu olmasını dileyen Vali Köşger, programın hazırlanmasında emeği bulunan akademisyenlere, yerel yöneticilere, mülki idare amirlerine ve Çivril Kaymakamına teşekkür etti.

Vali Köşger, zaferin ruhunun gençlere emanet edildiğini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Herkesi tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ve bu zaferin ruhunu ön sıralarda oturan gençliğimize emanet ediyorum."

Konuşmaların ardından Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı anısına hazırlanan Hatıra Madalyonu ve plaketlerin takdimi gerçekleştirildi. Program, Kapalı Spor alanında gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Halk oyunları ekipleri ile Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen gösterilerin yanı sıra Çivril Belediyesi Güreş Takımı ve Geleneksel Okçu Atış Gösterileri izleyenlere zafer coşkusunu yaşattı.