Moein konserinde gerginlik

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek ve 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.