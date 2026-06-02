Muğla\'daki 2025 yılında 330 bin kişi sinemaya gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Muğla'da 2025 yılında sinema seyircisi 330 bini aşarken, tiyatro salonlarında 53 binden fazla sanatsever ağırlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı kültür ve sanat istatistiklerine göre Muğla'da sinema ve tiyatro faaliyetleri dikkat çekici rakamlara ulaştı. Veriler, sinemanın geniş kitlelere ulaşmaya devam ettiğini, tiyatronun ise önemli bir kültürel etkinlik olarak varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Muğla genelinde 38 sinema salonu bulunurken, bu salonların toplam koltuk kapasitesi 3 bin 334 olarak kaydedildi. Yıl içerisinde 130 yerli ve 277 yabancı film gösterime sunuldu. Yerli filmleri 164 bin 906 kişi izlerken, yabancı filmleri tercih eden seyirci sayısı 166 bin 85 oldu. Böylece sinema salonlarını ziyaret eden toplam seyirci sayısı 330 bin 991'e ulaştı.

Tiyatro alanında ise Muğla'da faaliyet gösteren 15 salonda toplam 8 bin 349 koltuk kapasitesi bulunuyor. 2024-2025 sezonunda sahnelenen eser sayısı 106 olarak kayıtlara geçerken, tiyatro gösterilerini toplam 53 bin 381 kişi izledi.

Tiyatro türlerine ilişkin verilere göre özel tiyatrolarda toplam 89 oyun sahnelendi. Bunların 56'sını yetişkinlere yönelik, 33'ünü ise çocuk oyunları oluşturdu. Belediye tiyatrolarında ise sezon boyunca 19 oyun seyirciyle buluştu. - MUĞLA