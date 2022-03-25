Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı

25.03.2022 18:19

Muğla'da Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalanlar için temsili Yörük düğünü gerçekleştirildi.

Muğla'da Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalanlar için temsili Yörük düğünü gerçekleştirildi.

Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen programa katılan Muğla Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri Yörük kıyafetleri giyen kadınlar ve bayrakçılar tarafından karşılandı.

Davul zurna eşliğinde düğün alanına geçen Vali Tavlı ve beraberindekiler yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Huzurevi bahçesinde kıl çadır kurulurken, çadırda Yörüklerin günlük hayatta kullandığı malzemeler sergilendi. Düğün yemeğinin yapıldığı etkinlikte katılımcılara yöreye özgü keşkek ve gözleme ikramı da yapıldı. Davetlilerin düğünde geleneksel kıyafetler giymesi renkli görüntüler oluşturdu.

Gelin alma töreninin ardından yöreye özgü oyunlar oynanırken geline kına yakıldı, başı bağlanarak zeytin yaprakları ile bezendi. Gelinin kafasının üzerinde şeker kırıldı.

Huzurevi sakinleri ve davetliler törenin ardından çalan müziklerle gönüllerince eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin salgın nedeniyle uzun bir süre sosyal aktivitelerden uzak kaldığını, sosyal ve kültürel etkinliklerin onlar için önem taşıdığını söyledi.

Yaşlıların aktif yaşlanmasına katkı sağlamak için etkinliği düzenlediklerini belirten Toprakçı, "Biz buradaki çalışanlarımızla Yörük Türkmen geleneğini canlandırdık. Etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde devam edecek." dedi.

Programa, Vali Orhan Tavlı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile huzurevi sakinleri katıldı.

Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı
Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı
Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı
Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı - Son Dakika


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