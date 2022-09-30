Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı - Son Dakika
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Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

30.09.2022 20:50
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

Muğla'da Menteşe Belediyesince bu yıl yedincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Muğla'da Menteşe Belediyesince bu yıl yedincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşü öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende belediyenin halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Şenliğin açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ocak ve bacanın sadece ısınmak ve yemek pişirme gibi bir kültürü ifade etmediğini, aynı zamanda aileyi, haneyi, birliği, dirliği, beraberliği ifade eden önemli bir kavram olduğunu söyledi.

Atasözlerinde başına kötü bir şey gelen kişi için "Ocağı söndü" tabirinin kullanıldığını belirten Tezcan, "Ev, ocak söndüğü zaman 'Bacası tütmüyor.' derler. Aslında dirliğin, düzenin yok olması demektir. Etrafında buluşulan ortak değerlerin yok olması demektir. Aradan geçen yüzlerce, binlerce yıl sonra biz aynı kültürü dilimize, deyişlerimize, atasözümüze, geleneklerimize girmiş aynı kültürümüzü, Muğla'nın bu güzel ilçesi, merkezdeki Menteşe ilçesindeki şenlikte bir kere daha yaşatıyor olmaktan büyük mutluluk ve keyif alıyorum. Ocağımız hep tütsün. Bacamız hep tütsün. Ocağımız sönmesin. Daha büyük, daha gür, daha şenlikli ocaklarda, bacalarda buluşalım." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban da Muğla'nın Türkiye'nin aydınlığa açılan penceresi olduğunu söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de kültür ve sanat kenti Menteşe'nin herkesin gıptayla baktığı, insanlarda yaşama isteği uyandıran, eski kent dokusu, tarihi ve kültürel mirasları ile insanı kendine çeken ayrıcalıklı bir kent olduğunu dile getirdi.

Gelenek ve görenekleriyle çok özel bir yaşam kültürüne sahip Menteşe'nin güzelliklerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmanın kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Gümüş, "Bugün geleneksel hale getirdiğimiz ve sizlerin de katılımı ile değer kazanan, Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'mizi yapmamızın temel amacı da işte bu. En büyük değerimiz olan yaşam kültürümüze sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak. Şenlik kapsamında dolu dolu 3 gün geçireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, Büyükşehir Belediyesi önünde ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yapıldı.

Törenin ardından gökyüzüne barış güvercinleri salındı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı - Son Dakika

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