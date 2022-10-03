Muğla haberleri! Fethiye'de kahraman Türk kadınını temsil ediyorlar - Son Dakika
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Muğla haberleri! Fethiye'de kahraman Türk kadınını temsil ediyorlar

03.10.2022 15:20

Gelen Muğla haberine göre Fethiye'de kahraman Türk kadınını temsil ediyorlarMUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde kahraman efelerin ruhunu yaşatan "Dağların Sultanları Kadın Efeler" grubu kahraman Türk Kadını'nı temsil ediyor.

Fethiye'de kahraman Türk kadınını temsil ediyorlar

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde kahraman efelerin ruhunu yaşatan "Dağların Sultanları Kadın Efeler" grubu kahraman Türk Kadını'nı temsil ediyor.

Fethiye'nin, "Dağların Sultanları Kadın Efeler" grubu aldığı eğitimle zeybek oyunları ile Fethiye yöresi oyunlarında ustalaştı. Efe kıyafeti giyen kadınlar, "Harmandalı", "Kerimoğlu Zeybeği" gibi halk oyunlarıyla hünerlerini sergiliyor. Fethiye Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüş Grubu lideri Mihriban Aslan önderliğinde Selma Kabasarı, Güler Uslu, Özgür Karaca, Emine Şafakoğlu ve Özlem Yıldızhan 4 yıl önce bir araya gelerek Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınları simgeliyor.

Mihriban Aslan, Kurtuluş Savaşı'nda vatanını korumak için erkek kılığına girerek savaşan Nene Hatun, Kara Fatma ve Halide Çavuş'un ruhunu yaşatmak için böyle bir oluşum gerçekleştirdiklerini söyledi. "Dağların Sultanları Kadın Efeler" grubunda yer alan kadınlar ise çok gururlu olduklarını belirtti. Ev hanımı ve çalışan kadınlardan oluşan kadın efeler, bir kadının hem annelik hem de kahramanlık yapabileceğinin altını çizdi.

"Kadının gücünü göstermek istiyoruz"

Dağların Sultanları Kadın Efeler grubunun 4 yıl önce kurulduğunu söyleyen Fethiye Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüş Grubu lideri Mihriban Aslan, "Kahraman Türk kadınını temsil etmek için farklı bir fikir için arkadaşlarımla konuştum. Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın, Halide Çavuş'un ruhunu yaşatmak için böyle bir oluşum gerçekleştirdik. İletmek istediğimiz mesaj ise böyle kahraman kadınların günümüzde de var olduğu. Erkek zeybeği gücü, mertliği ve heybeti gösteriyor. Bizde gücümüzü erkek zeybeği oynayarak gösteriyoruz. Zeybek oynamak için 4 yıldır eğitim alıyoruz. Eğitimimiz devam ediyor. Burada gönüllülük esasında bir arada bulunuyoruz. Halkımız bize çok olumlu bakıyor. Sürekli destekliyorlar. Şimdide halk eğitimde çalışmalarımız devam edecek. Sürekli etkinliklerde sahne alıyoruz. Fethiye dışında da sahne almak isteriz. Böylelikle Fethiye'nin kahramanlığı ile diğer şehirlere örnek olabiliriz. Kadınlar kendilerini geri çekmesinler. Mücadele etsinler. Hayallerini gerçekleştirsinler. Bizlere karşı çıkan eşlerimiz bizlerle gurur duyuyorlar. Bize katılmak isteyen kadınlara da kapımız her zaman açık. Kadın efeler misyonu duyulmaya başladı. Amacına da ulaştı. İlerleyen zamanlarda dernekleşmeyi düşünüyorum. Derneğimiz olursa daha güzel faaliyetler yaparız. Resmi bayramlarda daha etkin olmak istiyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Kadınların gücünü göstermek istiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Fethiye, Efeler, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla haberleri! Fethiye'de kahraman Türk kadınını temsil ediyorlar - Son Dakika

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