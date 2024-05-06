Kültür Sanat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ikincisi düzenlenen Muğla Korolar Şenliği'ne 34 koro ve 1100 öğrenci katılıyor.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, amaçlarının, tüm ilçelerdeki çocuk ve gençlerin müziksel performanslarını sanatsal bir ortamda sergilemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Çay, Muğla'da müzik ve koro eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ise şenliğin, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini, Muğla'nın dört bir yanından gelen 34 korodan oluşan 1100 öğrencinin performanslarını sergileyeceğini ifade etti.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk de müzik eğitiminin önemli boyutlarından birinin koro eğitimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Koro eğitiminin, işlevselliği, bu eğitimi alan kişiler üzerinde olumlu yönde birçok iz bıraktığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalardan koro eğitiminin, bireyin ses gelişimine katkı sağladığını, müziksel anlatımı geliştirdiğini, aile, arkadaş ve çevresine karşı olan davranışlarını olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bu bağlamda Muğla'da müzik ve koro eğitimine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla Korolar Şenliği'ni gerçekleştirmeyi çok istedik."

Şentürk, geçen yıl 26 koroyla başladıkları şenliğe bu yıl 34 koronun katıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Korolar Şenliği, MBB Türk Halk Dansları Bölümü öğrencilerinin dans gösterisinin ardından MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu ile başladı.

Şenlik 8 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.