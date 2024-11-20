Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Ödülleri Verildi

Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Ödülleri Verildi

Muğla'da düzenlenen Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerine teslim edildi.

20.11.2024 20:18
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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Beyazay Derneğince düzenlenen Muğla Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, sahiplerine verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 118 kısa film arasından seçilen iki film, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Yüksel Aksu Jüri Özel Ödülü, "Tecahül-i Arif" filmi ile Hasan Kalender'e, yönetmen Yüksel Aksu tarafından verildi.

Yılmaz Erdoğan Jüri Özel Ödülü, "Duvar" filmi ile Evrim İnci'nin oldu. Ödülü, oyuncu Yasin Çam takdim etti.

Dereceye giren en iyi üç filme de ödül verildi.

Yarışmanın jüri üyelerine de desteklerinden dolayı plaket verildi.

Törende konuşan Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise yarışmaya katılım gösteren 118 eser sahibine teşekkür etti.

Projenin amacının engellilerin anlaşılması olduğunu belirten Ayva, "Biz kendimizi nasıl anlatalım diye çare ararken başkanlarımızın aklına böyle fikirler geldi. Bütün Muğla yarışmayı bağrına bastı. Bu çok güzel bir şey. Birbirimizi seven ve destek olan insanlarız." dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Pınar Boyacı ise proje süreci hakkında bilgi verdi.

2022 yılında engelli farkındalığı temasıyla başladıkları yolculuğun bugün ulusal boyuta taşındığını anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl daha ileriye taşımayı amaçladığımız projemizin 2024 yılı teması ise Engelleri Aşanlar oldu. Hayatın her aşamasında hepimiz çeşitli engellerle karşılaşıyoruz. Ancak biz, engellerle karşılaşmak için engelli birey olmak gerekmediği düşüncesiyle yola çıktık. Bu süreçte, kısa film yarışmamızın hazırlık aşamalarında da birçok engelle karşılaştık. Buna rağmen, azim ve kararlılıkla tüm zorlukların üstesinden geldik."

Törene, yönetmen Yüksel Aksu, oyuncular Yasin Çam, Nurullah Çelebi, Mehtap Bayri, gazeteci Hakan Solaker, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

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