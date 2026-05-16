Muğlaspor 1. Lig\'e Yükseldi!

16.05.2026 13:26
Muğlaspor, TFF 2. Lig şampiyonu oldu. Kutlama yarın ünlü sanatçı Simge Sağın konseriyle yapılacak.

Muğlaspor, TFF 2. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlı kulüp, yarın düzenlenecek görkemli bir programla şampiyonluk kupasını kaldıracak. Kutlamaların finalinde ise ünlü sanatçı Simge Sağın sahne alacak.

TFF 2. Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak adını bir üst lige yazdıran ve büyük bir başarıya imza atan Muğlaspor, 1. Lig coşkusunu taraftarlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Muğlaspor Kulübü tarafından paylaşılan resmi kutlama programına göre yeşil-beyazlılar, yarın üstü açık otobüsle gerçekleştirilecek şehir turunun ardından düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasına kavuşacak. Muğlaspor'un şampiyonluk kutlama programı, yarın saat 17.30'da futbol takımı ve yönetim kurulunun kulüp binası önünden üstü açık otobüsle şehir turuna çıkmasıyla başlayacak. Yeşil-beyazlı kafile, saat 19.00'a kadar sürecek olan şehir turunda Muğlalıları selamlayarak şampiyonluk sevincini kentin sokaklarına taşıyacak. Kutlama programının ana merkezi Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan Açık Oto Pazarı alanı olacak. Saat 19.30 itibarıyla başlayacak olan resmi tören kapsamında konuşmaların ardından futbolcular tek tek sahneye çağrılacak. Büyük coşkuya sahne olması beklenen resmi kupa töreninin ardından kapanış Simge Sağın konseriyle olacak. Kutlama programı, saat 24.00'teki kapanış etkinlikleriyle sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

