Üye Girişi
Muhtarların fetih yolculuğu - Son Dakika

Muhtarların fetih yolculuğu

29.12.2021 13:11

Muhtarların fetih yolculuğu Aktürk: "Böyle güzel bir eser daha önce görmedim" 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' dolayısıyla farklı vilayetlerden Bursa'ya gelen 120 muhtar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Muhtarların fetih yolculuğu

Aktürk: "Böyle güzel bir eser daha önce görmedim"

BURSA - 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' dolayısıyla farklı vilayetlerden Bursa'ya gelen 120 muhtar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Fetih Müzesi'nin fevkalade bir eser olduğunu belirten Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, birçok yer dolaştığını, ancak Fetih Müzesi gibi güzel bir eseri daha önce hiç görmediğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzedeki gezilerine başlamadan önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Fetih Müzesi'nin çok özel bir eser olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, "Müzemizi açıldığı günden bu yana 134 farklı ülkeden 1 milyon 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Fetih Müzesi, hem mimari hem de sanatsal açıdan ön plana çıkan bir yapı. 42 metrelik genişliği ile dünyanın en büyük kubbesine sahip. Kubbe bölümü taşıdığı sanatsal öğeler ile ön plana çıkarken, alt bölüm ise 1000 kişilik bir gösteri merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Müzenin içerisinde toplantı salonları, sergi salonları, kütüphane, hediyelik eşya satış alanı ve dinlenme alanları mevcut. Müze 6 ayak üzerine inşa edildi. Bu 6 ayak, Bursa'da medfun 6 padişahı temsil ediyor. Kronolojik sergi salonunda, Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tablolar yer alıyor. Kubbe bölümünde ise Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326 günü resmediliyor. Müzemizin danışmanlığını rahmetli Halil İnalcık hocamız yaptı. Uzman kişilerden destek alarak bu eseri hayata geçirdik. Fetih Müzesi, Bursa denildiğinde akla ilk gelen ilk eser oldu. Kubbe bölümünde sanal olarak canlandırdığımız Bursa'nın gerçeğini, Hisar bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalarla ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve Türkiye'nin farklı vilayetlerinden gelen 120 muhtar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdiklerinde hayranlıklarını gizleyemedi. Sanat ve mimari her detayı inceleyen muhtarlar, Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününün tasvir edildiği kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük heyecan yaşadı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, birçok yer gezdiğini ancak böyle güzel ve özel bir eser daha önce hiç görmediğini söyledi. Fetih Müzesi'nin fevkalade bir eser olduğunu ifade eden Aktürk, "Epey emek harcanarak yapılmış bir eser. Bu tür eserlerin diğer tarihi illerimizde de yapılmasını çok isterim. Geçmişimizi geleceğe taşıyan bir yapıt. Bu fevkalade eseri, gittiğimiz her yerde anlatacağız. Mutlaka görülmesi gerektiğini söyleyeceğim. Osmanlı'ya başkentlik yapmış tarihi şehir Bursa'ya yakışan bir eser olmuş. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim" diye konuştu.

Muhtarlar, müzede yaptıkları gezinin ardından amfi bölümünde yerlerini alarak mehter takımının konserini dinledi. Bursa'nın dünyaya nam salan halk oyunu kılıç kalkan gösterisini ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun birbirinden güzel oyunlarını da izleyen muhtarlar, misafirperverliğinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkürlerini sunarak müzeden ayrıldı.

Muhtarların fetih yolculuğu
Muhtarların fetih yolculuğu
Muhtarların fetih yolculuğu

YORUMLAR
500

Osmangazi, Türkiye, Muhtar, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Muhtarların fetih yolculuğu - Son Dakika


Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi         
13:19
Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size? Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?         
12:56
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarların fetih yolculuğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement