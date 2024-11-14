Mukadderat: Kadınların Hikayesi Sinemada - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mukadderat: Kadınların Hikayesi Sinemada

Mukadderat: Kadınların Hikayesi Sinemada

Kadınların statüsünü ele alan Mukadderat filmi 29 Kasım'da vizyona giriyor, ödüller kazanmış.

14.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadının toplumdaki statüsünü, kız çocuklarının aile içindeki haklarını korumasını Kastamonu'nun Cide ilçesinin küçük bir mahallesinden beyaz perdeye taşıyan "Mukadderat" filmi, 29 Kasım'da vizyona giriyor.

Erkek bakış açısından kadının özgürleşmesini masaya yatıran, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan Mukadderat, 35. Ankara Film Festivali'nde de yarışıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç'ın yer aldığı filmde, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesi anlatılıyor.

Eş adayı ararken ticarete atılan, evini pansiyona çeviren, pazarda tezgah açarak erkeklerle mücadele eden Sultan, ilçedeki diğer kadınlara da ilham vererek onların bağımsızlaşmasına vesile oluyor.

İlk uzun metrajlı filminde ödüle kavuştu

Ankara Film Festivali dolayısıyla başkentte bulunan yönetmen Nadim Güç, "emekçi kadınlara" ithaf edilen Mukadderat filmine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Camdaki Kız" ve "Kadın" dizilerinin yönetmenliğini de yapan Güç, ilk uzun metrajlı filmiyle ödül almanın kendisi için önemine değindi.

Filmin görüntü yönetmeni Barış Işık ve senaristi Erdi Işık ile uyumlu çalışmalarının bu sonucu getirdiğini belirten Güç, "Uzun senelerdir çektiğim dizilerin arasında karın içinde açan bir çiçek gibiydi bu film. Ben çok mutluyum. Çünkü sinema yapmanın keyfini bu ilk işimde hissettim. Zorlama bir iş olmadı, hikayeyi dilediğim gibi anlattım." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite eğitimini Ankara'da almış bir öğrenci olarak Ankara Film Festivali'ni uzun senelerdir takip ettiğini anlatan Güç, "Bizim de filmimiz bir gün bu festivalde izlenir mi diye hep düşündüm ve bir gün burada olmamın, ilk filmi çekmemden daha da değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Nadim Güç, 29 Kasım'da vizyona girecek filminin yurt içi festival yolculuğunun Ankara Film Festivali ile tamamlanacağını ancak yurt dışında festivallere katılmaya devam edeceklerini söyledi.

"Çocukluğumdaki gerçeklik üzerinden kadın ve erkek profili çizdim"

Filmin senaristi Erdi Işık ise hikayenin geçtiği Kastamonu'nun Cide ilçesinde büyüdüğünü, Sultan karakterinin mücadele azmini yansıtmaya çalışırken annesini örnek aldığını, oyuncu olarak da Nur Sürer'i düşünerek senaryoyu yazdığını dile getirdi.

Senaryoyu yazarken gerçeğin peşinde olduğunu vurgulayan Işık, "Bugün kadın cinayetleri, kadın hakları ve farklı birçok kadın sorunu var, ben bunu Cide üzerinden anlattım. Orada yaşayan erkekler bunun sorun olduğunu düşünmüyor. Bildikleri, gelenek içinde öğrendikleri şey bu. Çocukluğumdaki gerçeklik üzerinden kadın ve erkek profilini çizdim." dedi

Annesinin 1990'larda Cide'de bakkal açtığını anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Ben bir yaşındaydım, beni bakkalda büyüttü. Bu o dönem hem kendi ailesi hem Cide için büyük bir şeydi. 2000'li yıllarda pansiyona dönünce daha başka eleştiriler geldi. Annem 'Ben ev kadını olmayacağım.' diyor, 'Babamın önümde durduğu şeyleri, kocam karşı çıksa bile devam ettireceğim.' diyor. Bugün Cide'de pek çok pansiyon var ve çoğunun işletmecisi kadın. Onlar için öncü bir şey olduğunu düşünüyorum. Annem hala pansiyonculuğa devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Severek ve kalpten hissederek oynadım"

Filmde Sultan'ın kızı "Reyhan"ı canlandıran Aslıhan Gürbüz de çok severek ve kalpten hissederek oynadığını dile getirdi.

Kadına bakış açısının olumlu yönde değişeceğine inancını vurgulayan Gürbüz, "Yeter ki naif bir şekilde yaklaşalım. Günümüzde her şey çok sert, şiddet de çok sert. Şiddetin karşısında bize verilen tepkiler de çok sert." şeklinde konuştu.

Gürbüz, Nur Sürer ile oynamanın harika bir deneyim olduğuna da değinerek, "Okul olsa öğrenemeyeceğimiz şeyleri Nur ablanın karşısında oynayarak öğrenmek paha biçilemez. Maddi bir ederi yok bunun." dedi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Kastamonu, Festival, Yönetmen, Antalya, Sinema, ankara, Yaşam, Cide, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mukadderat: Kadınların Hikayesi Sinemada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mukadderat: Kadınların Hikayesi Sinemada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.