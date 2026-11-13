Muratlı'da bir lokanta askıda çorba ile günde yaklaşık 20 kişiye sıcak çorba sunuyor - Son Dakika
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Muratlı'da bir lokanta askıda çorba ile günde yaklaşık 20 kişiye sıcak çorba sunuyor

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Muratlı\'da bir lokanta askıda çorba ile günde yaklaşık 20 kişiye sıcak çorba sunuyor
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Muratlı\'da bir lokanta askıda çorba ile günde yaklaşık 20 kişiye sıcak çorba sunuyor
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lokanta, işletme sahibi Berkay Can'ın kendi imkanlarıyla başlattığı 'Askıda Çorba' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak çorba ikram ediyor. Uygulamadan günde yaklaşık 20 kişi faydalanıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren bir lokanta, "Askıda Çorba" uygulaması başlayarak, günde yaklaşık 20 ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak çorba ikram ediyor.

Muratlı esnafından Berkay Can, iş yerinin kapısına astığı "Askıda Çorba" duyurusuyla ilçede dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi. Hayata geçirilen uygulama kapsamında durumu olmayan vatandaşların işletmeye gelerek ücretsiz sıcak çorba içebileceği belirtildi.

Uygulamayı kendi imkanlarıyla başlattığını ifade eden işletme sahibi Can, yıllardır esnaflık yaptığını ve bu süreçte birçok insanın hayatına dokunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok fazla müşteriye hizmet ettikçe, yardıma muhtaç insanları da yakından görme fırsatımız oldu. Gerçekten maddi durumu yetersiz olup bir kase çorba dahi alamayan vatandaşlarımız var. Çoğu zaman bunu belli etmiyorlar ama biz durumu fark ettiğimizde elimizden geleni yapmak istiyoruz. Zaten bizim insanımız yardımseverdir. Ben de kendi imkanlarımla bir nebze de olsa ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek istedim. Eğer bu çorbalar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorsa bana ne mutlu."

Öte yandan, askıda çorba uygulamasından günlük yaklaşık 20 kişinin faydalandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muratlı'da bir lokanta askıda çorba ile günde yaklaşık 20 kişiye sıcak çorba sunuyor - Son Dakika
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