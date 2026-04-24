Nazilli\'de sahne minik oyuncuların oldu

Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Afacanlar Sınıfı" adlı tiyatro oyunu, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Tiyatro eğitmeni Aslı Kaymak Işıklı tarafından yazılıp yönetilen oyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel olarak hazırlandı. Salonu dolduran vatandaşlar ve çocuklar, minik oyuncuların performansını ilgiyle izledi.

Gösteri sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli'de sanatla büyüyen nesiller yetiştirmek için kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Programın sonunda Başkan Tetik, tiyatro eğitmeni Aslı Kaymak Işıklı'ya çiçek takdim ederken, sahne alan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - AYDIN