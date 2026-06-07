Nazilli\'de Ücretsiz Eğitim İmkanları

Nazilli'de dikişten, nakışa, tel kırmadan ahşap boyamaya, yapay zekadan resim kurslarına kadar kendilerini geliştirmek isteyen herkes bu merkezde ücretsiz eğitim alıyor.

Çocuklarını okula gönderdikten sonra soluğu merkezde alan anneler, babalar, burada öğrendikleri ile hem kendilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi olarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. İlçe merkezi başta olmak üzere toplam 82 mahalleden vatandaşların eğitim aldığı merkezde yılda ortalama 7 bin kişi ücretsiz kurs görüyor. Özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği kurslar sabah erken saatlerde başlarken gece de devam ediyor.

Toplam 445 kursta 9 bin 970 kursiyer eğitim alıyor

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa savaş tarafından yapılan bilgilendirmede: "Nazilli Halk Eğitimi Merkezi'nde "Hayat Boyu Öğrenme" kapsamında; Türk Halk Oyunları, Hüsn-i Hat, El Sanatları, Giyim, Nakış, Ebru, Fotoğrafçılık ve Resim, Yiyecek ve İçecek alanı kursları devam etmekte. Açılan 264 adet genel kursta 6 bin 215, 181 mesleki kursta 3 bin 755 olmak üzere toplam 445 kursta 9 bin 970 kursiyer eğitim alıyor. Şu an aktif kurs sayısı: 166 ve aktif kursiyer sayısı ise 3 bin 647. Toplam kursiyer sayısının yaklaşık yüzde 62'si genel kurslarda eğitim görmekte. Mesleki eğitimler, toplam kurs sayısının yüzde 40'ından fazlasını oluşturmakta. Mevcut durumda kursların yaklaşık yüzde 37'si aktif olarak işleyişine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Merkezin projesi yarışmada ilk sırada yer aldı

Merkezin eğitim ve kültürel mirası buluşturan çalışmaları ise Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hayata geçirilen "Geçmişten Geleceğe Modern Bir Dokunuş" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri Çalışması" kapsamında Türkiye genelindeki 81 il, bin Halk Eğitimi Merkezi ve 32 Olgunlaşma Enstitüsü arasından seçilerek ilk sırada yer aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kültürel değerleri teknolojiyle buluşturan vizyonu doğrultusunda hazırlanan projede, geleneksel dokuma kumaşlar modern tasarım anlayışıyla yeniden yorumlandı. Yıllardır sandıklarda saklanan yöresel dokumalar; yapay zeka destekli tasarım süreçleri ve 3D manken modelleme teknikleri kullanılarak dijital dünyaya taşındı. Böylece kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir moda anlayışıyla birleştirilerek çağdaş bir kimlik kazanması hedeflendi. Kadın girişimciliğini destekleyen ve zanaatı teknolojiyle harmanlayarak yerel ekonomiye katkı sunan proje, aynı zamanda halk eğitimi alanında yenilikçi uygulamalara örnek gösterildi.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası"

Kurslarda hayat bulan binlerce eser Nazilli Halk Eğitimi Merkezi tarafından haziran ayı başında "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri kapsamında, Nazilli ve Aydın'da düzenlenen sergilerde görücüye çıkacak. 2-11 Haziran tarihleri arasında "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler serisi; sergiler, atölye çalışmaları (workshop), sahne gösterileri ve kurs sunumlarını içeriyor. Etkinlikler ilçenin farklı lokasyonlarında halkın katılımına sunuluyor.

Kaymakam Kan'dan teşekkür

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, ziyaret ettiği kursiyerlerin çalışmalarını tek tek inceleyerek nasıl yapıldıkları hakkında bilgi aldı. Kendisi de tel kırmayı öğrenmek için kurs öğretmeni ve kursiyerlerden destek alarak kumaş işledi. Sandıklardan çıkan ata mirası kumaş ve malzemelerin yeniden hayat bularak gelecek nesillere aktarılması konusunda emek veren tüm çalışanlara ve kursiyerlere teşekkür etti.

"Unutulmaya yüz tutmuş kumaşları gün yüzüne çıkarttık"

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Moda Tasarım Kursuna 2 yıldır devam ettiğini ifade eden kursiyerlerden Dicle Paksoy: "Ülkemizin farklı yörelerine ait geleneksel dokuma kumaşlarını modern tasarım anlayışıyla yeniden yorumladık. Yıllardır sandıklarda saklanan, kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş kumaşları gün yüzüne çıkarttık. Özgün ve çağdaş tasarımlara dönüştürdük. Çalışmalarımızda; Erzurum ehramı, Muğla dokuması, Beypazarı bürgüsü, Çankırı-Keşan peştamalları gibi birçok yöresel geleneksel zanaatkarlıkla buluşturup dokumalarımızı modern çizgilerle yeniden tasarladık" dedi.

"Oğlum ile birlikte kurslara katılıyoruz"

Oğlu ile birlikte kurs gördüğünü ifade eden kursiyer Semiha Yılmaz, "Semiha Yılmaz. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Moda Tasarım Giyim Üretim Kursunda kursiyer olarak eğitim almaktayım. Üzerimde gördüğünüz bluz, çeyizimden çıkan ve Çankırı yöresine ait geleneksel bir gelin peştamalından tasarlanmıştır. Yıllardır saklanan bu özel dokumayı modern bir tasarımla yeniden hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi'nde oğlum ile birlikte kurslara katılıyoruz. Bu geleneksel el emeği ve tasarım süreçlerinde yer alırken, oğlum yapay zeka destekli 3D modelleme çalışmalarında bana destek olmaktadır. Bu süreç sayesinde hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de birlikte üretmenin mutluluğunu paylaşarak kuşaklar arasındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Birlikte çalışmak, aramızdaki kuşak farkını azaltarak birbirimizi daha iyi anlamamıza katkı sağlıyor" dedi.

"Geleneksel el emeğini teknolojiyle buluşturuyoruz"

Annesine destek olduğunu ifade eden kursiyer Tolga Yılmaz: "Annem ile birlikte Nazilli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılım sağlamaktayız. Ben Bilgisayar İşletmenliği kursundayım. Annem ise Moda Tasarım kursuna devam etmektedir. Moda Tasarım kursumuzda hazırlanan kıyafetleri, yapay zeka destekli 3 boyutlu manken modelleme teknikleri kullanarak dijital ortama taşıdık. Tasarımlar, dijital mankenler üzerinde üç boyutlu görüntülenerek farklı vücut tiplerine uyumu ve estetik duruşları detaylı şekilde incelendi. Bu kapsamında annem ve onun meslektaşları yetişkin kursiyerlerimiz; geleneksel desenlerin, motiflerin ve kültürel değerlerin anlamlarını genç kuşaklara aktarırken, gençler ise dijital olarak uygulamalar, sosyal medya kullanımı ve çevrim içi satış süreçleri konusunda destek sağlıyoruz. Geleneksel el emeğini teknolojiyle buluşturan bu çalışma sayesinde kültürel mirasın korunmasına, kadın girişimciliğinin desteklenmesine ve yerel ekonomiye katkı sunulmasına önemli ölçüde destek sağlamaya devam ediyoruz. Annemle kurslara katılmaya devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Güzel bir başarı hikayesi yazmışlar"

Usta öğreticiler ve kursiyerlerin çok güzel bir başarı hikayesi yazdıklarını ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: "Nazilli Halk Eğitimi Merkezimizde geçmişten geleceğe yöresel kıyafetlerimize modern bir dokunuş temasında Nazilli Halk Eğitimi Merkezimiz ilk sırada dereceye girdi. Ben burada çalışan tüm personelimizi, müdürlerini, müdürümüzü ve öğretmenlerimizi ve tüm kursiyerlerimizi bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. ve emeği geçen herkese teşekkürlerimiz sunuyorum. Nazilli'nin anneannelerimizden sandıklarından çıkan ürünleri anneannelerimizden kalan ürünleri geleceğe taşıyan, hocalarımızın desteğiyle emekleriyle çok modern dokunuşlarla günümüze kullanılır hale getirilen tüm bayanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sergilerimizi dolaştık. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden kıymetli ürünler. Ama çok emekli, çok çok zaman isteyen, çok emek isteyen ürünler. Ancak Nazilli'nin çok çalışan başarılı kadınları bunu da sonuca ulaştırmışlar. ve güzel bir başarı hikayesi yazmışlar. Hepsini gönülden tebrik ediyorum ve teşekkürlerimiz sunuyorum. Hayat boyu öğrenme programımız kapsamında Halk Eğitimi Merkezimizdeki kurslar. Buradaki kurslarımız ücretsizdir. Burada herhangi bir şekilde ücret alınmadan tüm vatandaşlarımız eğitim hizmeti alabilirler. ve bu kurslarımız bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, istedikleri kadar devam da edebilirler. Önemli olan onların buraya gelip zaman ayırıp öğrenmeleri. Kursiyerlerimizle konuştuğumuzda da bundan çok mutlu olduklarını, kendilerine zaman ayırdıkları için çok keyif aldıklarını ve çok isteyerek geldiklerini öğrendik. Bu da bizi çok çok mutlu etti. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN