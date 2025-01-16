Nazım Hikmet 123 Yaşında

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Şair ve yazar Nazım Hikmet, doğumunun 123. yıl dönümünde Şişli Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Nazım 123 Yaşında" başlıklı programla anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen program öncesinde Şişli Belediyesinin şairin 123. yaşına özel hazırladığı "Şişli'de Bir Nazım" kitabı tanıtıldı.

Eser, şairin hayatında önemli yer tutan Şişli'deki yıllarına odaklanıyor. Proje tasarımını Dündar Hızal'ın üstlendiği, editörlüğünü Sibel Oral ve Veysel Saltanoğlu'nun yaptığı kitapta, Bahriye Çeri, Gökhan Akçura, Sevdagül Kasap ve Uğur Aktaş'ın Nazım Hikmet'in Şişli'de geçirdiği farklı dönemlere odaklanan araştırmaları bulunuyor.

"İnsanlar gerçek bilgiye ulaşamıyor"

Nazım Hikmet'in ailesinden ve vakfın yönetim kurulundan sanatçı Murat Germen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Nazım Hikmet'in ve annesi ressam Celile Hanım'ın yaşadığı daha sonra yerine yapılan apartmanda yaşadım. O bağ dolayısıyla Nazım, hep Kadıköy'le bağlantılandırılır. Şişli'de bir hayatı olduğu konusunda ortalıkta çok net bilgi dolaşmıyordu. Dolayısıyla bu kitabın o anlamda bir değeri var." dedi.

Germen, Nazım Hikmet adına bir müze de yapmak istediklerini ve kendisine dair çok fazla yanıltıcı bilgilerin yer aldığını belirterek, "İnsanlar gerçek bilgiye ulaşamıyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse, Celile Hanım'ın adı Celile Uğuraldım'dır. Celile Hikmet diye geçiyor. Öyle bir soyadı yok. Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından bir tanesi. 50 yaşında kendi başına Paris'e akademiye gidiyor. Orada eğitim görüyor, çok cesur bir kadın. O yüzden biz buralardayız. Sahiplenmek için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Türkiye'de yeni neslin onu daha yakından tanıması, ailesi olarak en büyük isteğimiz"

Vakfın yönetim kurulundan ve aileden Aslı Yaltırım Savaş da Nazım Hikmet'in böyle etkinliklerde anılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye'de yeni neslin onu daha yakından tanıması, ailesi olarak en büyük isteğimiz." ifadesini kullandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise programda yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in Şişli'yle olan bağının, burada geçirdiği yılların, sanatına olan etkilerinin, bıraktığı izlerin bir dokümanda toplandığını dile getirerek, "Şişli'nin Nazım'a, Nazım'ın Şişli'ye kattıklarını belgeledik. Şişli'nin belleğine bir doküman olarak bıraktık. Bu değerli çalışmaya katkı koyan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Nazım Hikmet'in bizlere bıraktığı mirası bir kez daha hep birlikte hatırlatmak istiyorum. Özgürlüğe olan inanç, barış, halkların kardeşliği ve adalete duyulan büyük özlem... Büyük şairimizin doğumunun 123. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." dedi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ise şairin mektubundan örnek vererek, "Nazım Hikmet 123 yaşında, iyi ki var, iyi ki yaşıyor. Hiç ama hiç kuşkunuz olmasın Türk milleti var oldukça, yeryüzünde Türkçem konuşuldukça hep var olacak." şeklinde konuştu.

Programda ayrıca oyuncu Halil Ergün, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, Nazım Hikmet'in şiirlerini seslendirdi.

Oyuncu Levent Ülgen ise "Memleketimden İnsan Manzaraları-Kartallı Kazım" performansı sergiledi. Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Erdal Erzincan, " Tarık Akan'ın Çocukları" Özel Taş Koleji öğrencileri, Zuhal Olcay ve orkestrası da programda sanatseverlerle buluştu.