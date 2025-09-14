Nevin Beğdili, Oğlunun İyileşmesi İçin Kanser Tedavisini Yarıda Bıraktı - Son Dakika
Nevin Beğdili, Oğlunun İyileşmesi İçin Kanser Tedavisini Yarıda Bıraktı

14.09.2025 16:36
İskenderun'da meme kanseri tedavisini yarıda bırakan Nevin Beğdili, oğlunun lösemiyi yenmesini sağladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lösemiye yakalanan 6 yaşındaki oğlu için meme kanseri tedavisini yarıda bırakan Nevin Beğdili, evladının yendiği hastalıktan kurtulmak istiyor.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan 3 çocuk annesi Nevin Beğdili'ye, geçen yıl ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan ve iki göğsü alınan 39 yaşındaki Beğdili, bu süreçte oğlu Barış İsmail Işık'ın lösemi olduğunu öğrendi.

Oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için her an yanında olmak isteyen Beğdili, kendi hastalığı için gördüğü tedaviyi yarıda bıraktı.

Annesinin bir an olsun yanından ayrılmadığı Barış İsmail, kemoterapi ve ilaç tedavisiyle 9 ay süren tedavisinin ardından kanseri yendi.

Beğdili, oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından kendi hastalığında da yarım bıraktığı tedaviyi tamamlayıp savaşını kazanmak istiyor.

"Bu hastalığı yeneceğim"

Nevin Beğdili, gazetecilere, oğlunun sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Oğlu için kanser tedavisini yarıda bıraktığına pişman olmadığını anlatan Beğdili, şöyle konuştu:

"Herkesin evladı değerlidir ama yıllardır 3 çocuğumla hayat mücadelesi verdiğim için evlatlarım çok değerlidir. Önceliğim evladımın sağlığıydı. Eğer bu dünyaya bu çocukları getirdiysek bir şeylerden ödün vermemiz gerekiyordu. 9 aylık tedavi sürecinin sonunda çabalarımızın elverdiğini ve sonunu gördüğümüzü hissettik. Çok mutlu olduk ve sevindik. Çok şükür oğlum bu hastalığı atlattı, şimdi de sıra bende. Ben de inşallah bu hastalığı yeneceğim. Bu hastalık bize dimdik ayakta durmayı öğretti."

Beğdili, oğlunun hastalığı sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kanseri yenen Barış İsmail Işık da kendini çok iyi hissettiğini ve büyüyünce pilot olmak istediğini söyledi.

Hastalığı yenmesinin ardından iş insanı Dinçer Azaphan'ın girişimleriyle, taraftarı olduğu Galatasaray'ın futbolcularıyla bir araya geldiğini belirten Işık, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını RAMS Park'ta izlediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

