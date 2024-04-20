Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı

Niğde\'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı

Niğde'de 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer aldığı Uluslararası Resim Sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Vali Cahit Çelik, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

20.04.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel anlamda zengin olduğunu söyledi.

Niğde'nin tarihinin 10 bin yıl öncesine uzandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklu ve Osmanlılardan kalan tarihi eserlerimiz var. İlimiz açısından çok önemli potansiyele sahip olan farklı tarihi mekanlarımız var. Bundan sonraki süreçte kültürel anlamda ilimiz için çok önemli olan tarihi yerleri ön plana çıkarmak adına çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda turizm anlamında da Aladağlar ve Bolkar Dağları'nı, turistik öneme sahip diğer yerleri ön plana çıkaracak projelerimiz olacak. Bu vesileyle sanat galerisinin açılmasında, sanatçıların buraya gelmesinde emekleri olan, katılımlarıyla ve eserleriyle bizleri onurlandıran sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Dubai, Gürcistan, Japonya, İtalya ve Ürdün'den sonra sergi için Türkiye'yi seçtiklerini belirten First Wish Art Gallery sahibi Mariama Simashvili de "Buraya gelip sanatçılarımızın eserlerini görmeniz, onları izlemeniz bizleri çok mutlu edecek." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de farklı medeniyetlerin ve kültürlerin eserlerini Niğde'de göreceklerini söyledi.

Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Niğde, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi
    17:49 Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

    Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ünlü besteci Muammer Sun'un şarkılarını seslendirdi.

  • Trabzon'da 2 Bin Çocuk, Oyun Şenliğine Katıldı
    17:38 Trabzon'da 2 Bin Çocuk, Oyun Şenliğine Katıldı

    Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. Şenlikte öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, dans etti ve eğlendi. Çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümleriyle fotoğraf çekimi yapıldı ve etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti ve Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için teşekkür etti.

  • Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerine odaklanan 'Yemin Olsun' sergisi Başakşehir Şehir Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı
    17:14 Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerine odaklanan 'Yemin Olsun' sergisi Başakşehir Şehir Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı

    Başakşehir Şehir Sanat Galerisi'nde açılan 'Yemin Olsun' sergisi, Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerinin hikmetini ve derinliğini anlatıyor. Sergide arz, sema, yıldızlar, yörüngeler, gece, gündüz, şafak, kuşluk vakti, ay, güneş, kalem, rüzgar, zeytin ve incir gibi kavramlara edilen yeminler sanatsal bir perspektifle sunuluyor. Sergide Adnan Çoker, Devrim Erbil, Ahmet Oran, Erol Kılıç, Fatih Özkafa, Leyla Kara, İsmail Hakkı Gurbetçi, Faruk Kırlı, Raşit Altun ve Muhammet Mağ'ın da arasında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor. 'Yemin Olsun Sergisi', 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.

  • Azerbaycanlı Ünlü Sanatçı Cavanşir Mammadov Hayatını Kaybetti
    17:12 Azerbaycanlı Ünlü Sanatçı Cavanşir Mammadov Hayatını Kaybetti

    Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov, 70 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mammadov'un birçok eseri bulunuyordu ve 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından 'Emektar Artist Ünvanı'na layık görülmüştü. Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı, Mammadov'un ölüm haberini duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirtti ve onun değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.

  • Ankara'da Tulu Kitap tarafından yayımlanan çocuk edebiyatı dergisi 'Kuşluk' tanıtıldı
    17:04 Ankara'da Tulu Kitap tarafından yayımlanan çocuk edebiyatı dergisi 'Kuşluk' tanıtıldı

    Ankara'da Tulu Kitap tarafından yayımlanan çocuk edebiyatı dergisi 'Kuşluk'un tanıtımı Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı. Tanıtım programına Tulu Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkan, Genel Yayın Yönetmeni Enes Celep, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Derginin ilk sayısı mart ayında piyasaya çıktı. Dergi, 2024 yılında elde edilecek abonelik gelirlerinin tamamını Gazze'ye bağışlayacak.

  • İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi Açıldı
    16:59 İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi Açıldı

    İzmir'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '1923'den Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi'nde, Mehmetçik'in Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadarki 114 fotoğrafı sergilendi. Sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğrafları inceleyerek gurur duyduklarını ifade etti. Sergi, 22 Nisan Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

  • İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor
    16:23 İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor

    İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak üç gün sürecek olan 'Müzede Oyun' şenliğine ev sahipliği yapıyor. Çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor. Programa 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini sağlamak için farklı içerikler hazırladı. Etkinlikte sergi turları, renk atölyesi, masal okuma etkinlikleri ve ebeveynlere yönelik yaratıcılık seminerleri gibi etkinlikler yer alıyor.

  • Bakan Özhaseki:
    15:37 Bakan Özhaseki: "Bu coğrafyada yaşamanın bedeli güçlü olmak"

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği açılış programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Bu coğrafyada yaşamanın bedeli güçlü olmak' dedi.

  • Çeşme Kaymakamlığı, Hayatın Anlamı Kitap Projesi kapsamında mekan okuma etkinliği düzenledi
    14:19 Çeşme Kaymakamlığı, Hayatın Anlamı Kitap Projesi kapsamında mekan okuma etkinliği düzenledi

    Çeşme Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Hayatın Anlamı Kitap Projesi' kapsamında, Alaçatı yer değirmenlerinde mekan okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte, vatandaşlar da kitap okuyarak eşlik etti.


17:35 Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 18:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement