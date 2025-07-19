Nurettin Topçu Kitabı Bursa'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nurettin Topçu Kitabı Bursa'da Tanıtıldı

19.07.2025 19:18
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TRT Başkanı Yılmaz, Nurettin Topçu kitabının tanıtımında toplumsal meseleler ve insan hakları üzerine konuştu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa'da " Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, Yıldırım Belediyesi katkılarıyla hazırlanan kitabın tanıtımında yaptığı konuşmada, Türk yazar, akademisyen ve fikir adamı olan Nurettin Topçu için 20'den fazla akademisyen tarafından derlenen kitabın değerli olduğunu kaydetti.

Nurettin Topçu'nun içinde bulunduğu, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi önemli isimlerin uğraşlarının yalnızca Türkiye'nin yönelimi, varoluşsal kaygıları ve dünyada tutacağı yere ilişkin bir arayıştan ibaret olmadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çağdaş dünyanın içinde yaşadığımız zaman kesiti, insanın bir anlamda varoluşsal krizle karşı karşıya kaldığı bir zamana tekabül ediyor. Bu krize bir teklif gelecekse, bir cevap gelecekse, o cevaba da buradan bu topraklardan, bu sesten geleceğini düşünüyorum. O sesin arayıcılarıdır, başta Nurettin Topçu. Türkiye'nin düşünce insanları o sesin arayıcılarıdır."

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Gazze'de yaşanan insani krize de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de olan biteni görüyorsunuz. O ışıltılı insan hakları üzerinden yürüyen söylemin hemen çok kolay bir kenara bırakıldığını görebiliyorsunuz. Onları iki yüzlülükle suçluyoruz. İki yüzlü değiller, tek yüzlüler. Çünkü insan hakları etrafında tanımladıkları insan türü olarak kendilerini tanımlıyorlar. Kendi içlerinde tutarlılar ama tanımladıkları insanın krizine bir çözüm bulamıyorlar. Krize teklifte bulunacakları yok etmeye kalkışıyorlar. Yani bizleri yok etmeye kalkışıyorlar. Gazze bunun platosunu oluşturuyor. Peşinden hepimizi yok etmek üzere. Çünkü kendi krizlerinin başka bir çıkışının olmadığını görüyorlar. O krize teklifin yalnızca buradan geleceğini görüyoruz."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise vefatının 50'nci yılında Topçu'yu böyle bir eserle anmak istediklerini belirterek, Topçu'nun fikirlerini anlayarak gelecek nesillere taşımak istediklerinin altını çizdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve emekli akademisyen Mustafa Kara da Nurettin Topçu'nun hayatını ve görüşlerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nurettin Topçu Kitabı Bursa'da Tanıtıldı - Son Dakika

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