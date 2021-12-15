Ödemiş Müzesi'nde öğrencilere opera konseri - Son Dakika

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Ödemiş Müzesi'nde öğrencilere konser verdi.

İZDOB sanatçıları Birgül Su Ariç, Özdecan Olkun, Mehmet Ali Portakal, Doğukan Özkan ve Nadya Golup Gönen'in sahne aldığı konserde farklı eserler seslendirildi.

Sanatçı Hüseyin Genç, AA muhabirine bakanlığın müzelere olan ilgiyi artırmak ve öğrencilerin tarih ve sanata merakını geliştirmeyi amaçlayan projesi kapsamında konserlere devam ettiklerini bildirdi.

Efes Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi ve İzmir Resim Heykel Müzesi'nde de konserler verdiklerini aktaran Genç, bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.