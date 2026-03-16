Öğretmenden Kanserli Çocuklara Destek

Kayseri'de akciğer kanserini 16 yıl önce yenen felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer, kanser tedavisi gören çocukların kan ihtiyacı için 8 yıldır ramazan ayında iftardan sonra mesai harcıyor.

Ablasını 15 yaşında kanserden kaybeden, kendisine de 2010'da rahatsızlanıp gittiği hastanede akciğer kanseri tanısı konulan 41 yaşındaki iki çocuk babası Örer, tedavinin ardından hastalığı yendi.

Bu süreçten çok etkilenerek Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) çatısı altında gönüllü çalışmaya başlayan Örer, çocukların kan ihtiyacı için arkadaşları, öğrenciler, dernek, sendika ve gönüllü kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle bugüne kadar binlerce kişiyi organize etti.

Örer, hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesinde lösemi, kanser, hemofili, talasemi gibi çeşitli hastalıklardan yatan çocukların tedavisinde kullanılan kan ihtiyacına destek için 8 yıldır mesai harcıyor.

Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer, AA muhabirine, KANKA gönüllüsü olduğunu söyledi.

Tedavi gören çocukların kan ihtiyacını karşılamak için iftardan sonra ilk işinin Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne gelmek olduğunu belirten Örer, "Bizim tek bir hayalimiz var, hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir anne baba çocuk acısı yaşamasın, hiçbir kardeş ya da çocuk kardeş acısı yaşamasın. Bu yüzden de gece gündüz bu çocuklar için savaşıyoruz. Sağ olsun bağışçılarımız da bize bu konuda destek veriyorlar. Her zaman şunu diyorum, kan bağışı çok önemli ama ramazanda kan bağışı daha fazla önemli." diye konuştu.

Örer, ramazan öncesi merkezde günlük kan bağışının 50 üniteyi bulduğuna, ramazan ayında ise bu sayının 3'lere kadar düşebildiğine dikkati çekerek, bu yüzden sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendikaları organize ettiğini, her gelen gönüllüyü hastanede karşıladığını dile getirdi.

"8 senedir her gece mutlaka buradayım"

Yaklaşık 8 yıldır gönüllü bir şekilde kanser hastası çocuklara kan bulmak için merkeze gittiğini ifade eden Örer, bulunan kanın çocukların ya da hastaların yaralarına derman olduğunu vurguladı.

Örer, ailelerin acılarını hafifletmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Anne baba çocuğuyla mı uğraşsın, acısıyla mı uğraşsın, kan mı bulsun? Bu sefer biz devreye giriyoruz. Mümkün olduğu kadar onların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. 8 senedir her gece mutlaka buradayım. Sadece 1 bağış olduğu zaman da 100 olduğu zaman da geliyorum. Herkesin gönlünü almaya çalışıyoruz. Asıl mesele bence burada şu, samimiyet. İnsanların elini sıktığınız, gözünün içine baktığınız, rica ettiğiniz zaman insanlar geliyor. Onu o samimiyet içinde görmesi lazım. Bizim de bunu yaptığımızı düşünüyoruz."

"Herkesin elinden tutmaya çalışıyoruz"

Kanserin ne demek olduğunu bildiğini anlatan Örer, şunları kaydetti:

"O ızdırabı biliyorum. Bir sofrada bir tabağın eksik olmasının ne kadar büyük bir acı olduğunu biliyorum. Anne için de baba için de çocuk için de geçerli. 2010 yılında ben de kanser tedavisi gördüm. Bu da bana şunu öğretti aslında. Genç yaşta insan nasıl ihtiyar olunabiliyor, onu yaşadım ben. Yani kemoterapi aldığınız zaman çok fazla ayağa kalkma gibi bir lüksünüz yok. Yatarsınız, başınız döner. Genç yaşta ihtiyarlık halinin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. O yüzden herkesin elinden tutmaya çalışıyoruz."

Kan merkezinde 3 yıldır çalışan Demet İlçelik ise Yasin Örer'in her zaman merkeze geldiğini, ramazan ayında ise kan bağışı katkısının yadsınamayacak derecede büyük olduğunu söyledi.

Örer'in özverili şekilde çalıştığını belirten İlçelik, "Kan bağışı için çeşitli grup ve sendikaları ayarlıyor. Çok kibar, naif bir dille sağ olsun bize destek olmaya devam ediyor. KANKA çocukları Yasin öğretmenin büyük desteğiyle şifa bulmakta." dedi.