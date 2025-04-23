Opera ve Bale Festivali Anadolu'da - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Opera ve Bale Festivali Anadolu'da

Opera ve Bale Festivali Anadolu\'da

SAMDOB, Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle buluşacak.

23.04.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor.

Bu kapsamda SAMDOB, 24 Nisan'da Amasya'daki sanatseverlerle buluşacak.

Saraydüzü Kışla Binası İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda saat 14.00'te "Okulumuz Orman" çocuk oyunuyla minik sanatseverlerle bir araya gelecek SAMDOB, Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda ise saat 20.00'de "Doktor Mucize" operasını izleyicinin beğenisine sunacak.

Tokatlı sanatseverler ile de bir araya gelecek olan SAMDOB, 3 Mayıs'ta Erbaa ilçesinde, 4 Mayıs'ta ise Tokat merkezde "Okulumuz Orman" çocuk oyunu ve "Doktor Mucize" operasıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

SAMDOB'un son durağı ise Kars olacak. Haziranın ilk haftasında yapılması planlanan turnede bir çocuk oyunu ile opera izleyicinin beğenisine sunulacak.

Genç yetenekler de keşfediliyor

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk durağının geçen yıl Şırnak olduğunu ve sanatseverler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Festival kapsamında farklı şehirlerde yeni duraklar belirlediklerini ve vatandaşları sanatla ücretsiz buluşturduklarını aktaran Salcan, şöyle devam etti:

"Bizim ilk durağımız 24 Nisan'da Amasya. Gündüz, 'Okulumuz Orman' çocuk oyununu küçük kardeşlerimiz ile buluşturacağız. Akşam da Georges Bizet'in 'Doktor Mucize' operasını sanatsever ile buluşturacağız. Bilhassa bu operayı seçtik çünkü Türkçe ve komik opera. Seyircinin keyifle ayırılacağını düşünüyoruz. Daha sonra da Tokat'a gideceğiz. Tokat'ta da aynı programı icra edeceğiz, orada Erbaa ilçesinde ve Tokat merkezde sanatseverlerle buluşacağız."

Son duraklarının Kars olacağının bilgisini veren Salcan, haziranın ilk haftasında bir gün seçeceklerini ve programı ona göre organize edeceklerini ifade etti.

Ziyaret ettikleri illerde temsillerin yanı sıra yetenek taramaları da yaptıklarını belirten Salcan, şunları kaydetti:

"Güzel sanatlar liselerini genelde tercih ediyoruz. Amacımız Anadolu'nun taşrasındaki genç yeteneklerimizi, geleceğin belki de büyük sanatçılarını bulmak, keşfetmek ve onlara bir şekilde öncülük etmek. Devlet Opera ve Balesinin kuruluş kanununun birinci maddesi, opera ve bale sanatını yaymak ve yaygınlaştırmaktır. Genel Müdürümüz Tan Sağtürk'ün öncülüğünde başlayan bu festival, tam olarak bu maddeyle örtüşmektedir. O yüzden biz çok mutluyuz. Umarım ulaşamadığımız şehir, temsil izletmediğimiz insan kalmayana kadar elimizden geleni yapacağız."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Amasya, samsun, Kültür, Sanat, Yaşam, Çocuk, Tokat, Kars, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Opera ve Bale Festivali Anadolu'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 12:00:13. #7.12#
SON DAKİKA: Opera ve Bale Festivali Anadolu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.