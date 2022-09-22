Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılar 13. yılında devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılar 13. yılında devam ediyor

22.09.2022 17:46
Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılar 13. yılında devam ediyor

Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, bölgenin antik dönemi gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazılar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 4'ü arkeolog, biri restoratör olmak üzere 23 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şenyurt, 2010 yılında başlayan Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazıların, 13'üncü yılını tamamlayacağını belirtti.

Kurul Kalesi'ne, Doğu Karadeniz'de Sümela'dan sonra mimari görseli bu kadar ortada olan tek yer diyebileceklerini kaydeden Şenyurt, şöyle devam etti:

"Bütüncül bir planda verilen kale kent yerleşmesi burada açığa çıkarıldı. 2 yıldır korumaya ve restorasyona yönelik çalışmalarımız oluyor. Bir taraftan kazılar devam ederken bir taraftan da devrilmiş duvarların onarılması ve küçük eserlerin restorasyonuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2 ay önce başladığımız çalışmaları aralık ayına kadar sürdürmeyi planlıyoruz."

Şenyurt, 2010 yılından bu yana çok fazla eserin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Mimari kalıntıların ötesinde burası Roma istilası sonrası terk edilmiş. Küp, seramik, metal, cam gibi her çeşit buluntumuz var. 2 bin 100 yıl önce yaşayan bir kent bir anda yıkıma uğruyor ve olduğu gibi kalmış. Daha sonra bir yerleşim olmadığı için de biz eşyaları en son kullanıldığı yerlerde bulabiliyoruz. Silah, gülle, mızrak, hançer, çok fazla elimizde örnekler var." ifadelerini kullandı.

"Burası savunma amaçlı kullanılan bir nokta"

Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, 2016 yılında buldukları Kibele heykelinin de yerinde tesadüfen bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Heykelin bulunduğu nokta kapı girişi noktasıydı, orası molozlar altında kalmış ve bu sayede heykel ve birçok eşyayı yerinde bulduk. 60'a yakın küp var. Burası bir depolama alanı. Kalenin erzak deposu. Savaş sırasında yardımcı kuvvetler gelene kadar insanlar bu erzakla idare edebilmişler. Ama Roma ordusu çok güçlü geldiği için MÖ 63'lerde de kale yakılarak harabe edilmiş. Burası savunma amaçlı kullanılan bir nokta. Dört bir tarafı gözetleyebileceğin bir nokta. Onun için de kale fonksiyonu ön plana çıkıyor. Yüksekliği nedeniyle tanrılara yakın olduğu düşüncesiyle burası dinsel amaçla da kullanılmış."

Kibele'nin arkeolojik açıdan önemine işaret eden Şenyurt, "Birkaç parça mermerin bir araya gelmesiyle tahtında oturan çok gösterişli bir eser. Onun birleştirilmesinin ötesinde yangından dolayı yumuşamış olan kısımları tozlanmaya başlamıştı. Onun sabitlenmesi için uzun süren bir konservasyon aşamasından geçirildi ve bu çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzesinde yapıldı." bilgisini paylaştı.

Şenyurt, 6 ay önce restorasyonu tamamlanan Kibele'nin, Ordu'ya getirilmeyi beklediğini, Ordu'da çok acil arkeoloji müzesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Kurul Kalesi, kazılarda kısmen açığa çıktı Kurul Kalesi, kazılarda kısmen açığa çıktı
Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Süleyman Yücel, Arkeoloji, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılar 13. yılında devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:40 Annesi şırınga ile eziyet etmişti! O çocuğun babaannesi canlı yayında söyledikleriyle kan dondurdu
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılar 13. yılında devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement