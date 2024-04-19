Orhan Gencebay Hayranı Engin Uysal, Evini Müzeye Çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Orhan Gencebay Hayranı Engin Uysal, Evini Müzeye Çevirdi

Geniş Video İzle

Zeytinburnu'nda yaşayan Engin Uysal, 42 yıldır Orhan Gencebay'a ait yüzlerce eseri biriktirerek evini müzeye dönüştürdü. Uysal, plak, kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan koleksiyonunu evinin salonunda sergiliyor. Eşi ve çocukları da Orhan Gencebay'a hayranlık duyuyor ve eserleri büyük bir titizlikle koruyor. Uysal, biriktirdiği objelerin kendisi için büyük bir değeri olduğunu ve miras olarak oğluna bırakmayı hayal ettiğini belirtiyor.

19.04.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Gencebay hayranı biriktirdiği yüzlerce eser ve objeyi evinde sergiliyor

Emin Uysal, 42 yıldır Orhan Gencebay'a ait eserleri biriktirerek evini müzeye çevirdi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yaşayan 48 yaşındaki Engin Uysal, Orhan Gencebay'a duyduğu hayranlıkla 42 yıldır biriktirdiği yüzlerce eseri, müzeye çevirdiği evinin salonunda sergiliyor.

Zeytinburnu'nda yaşayan 48 yaşındaki Engin Uysal, 1982 yılından bu yana Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a duyduğu hayranlık nedeniyle eser biriktiriyor. Ünlü sanatçının plak, kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete kupürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktiren Uysal, yüzlerce objeyi müzeye çevirdiği evinin salonunda sergiliyor. Çalışmasını yaparken maddi ve manevi emek verdiğini belirten Uysal, eser biriktirmenin zorlayıcı olduğunu ancak aldığı mutluluğun buna değdiğini ifade etti. 3 çocuk babası Uysal, eşi ve çocuklarının da Orhan Gencebay'a hayran olduğunu eserleri büyük bir titizlikle koruduklarını belirtti.

"Fanatik Orhan Baba hayranıyım"

1992 yılından bu yana her çıkan Orhan Gencebay kasetini aldığını söyleyen Engin Uysal, "Orhan Baba hayranlığım 1982 yılında 'Ya Rabbim' albümüyle başladı. 1990'lara doğru, 'Sarhoşun Biri', 'Batsın Bu Dünya', 'Bir Teselli Ver' kasetlerini almaya başladım. 1990 yıllarından sonra ise CD'lerini toparlamaya başladım. CD'leri seri olarak yaptım. Gazete kupürlerinden kartpostalları ve plakları almaya başladım. Arkası devamlı geldi. Fanatik Orhan Baba hayranıyım. Kendisini çok seviyorum. 1982 yılında Baba'nın albümünü görünce çok etkilendim. Etkilendikten sonra dinlemeye başladım. Daha sonra diğer kasetleri de almaya başladım. 1992'de İstanbul'a geldikten sonra her çıkan kasetini aldım. Peşine CD'leri toparladım. Birkaç tane büyük plaklardan aldım. Bende anıları çok büyük" dedi.

"Evimize gelen aile fertleri, eşimin de benim de arkadaşlarım çok etkileniyorlar"

Çevresindeki eve gelen misafirlerin objelerden çok etkilendiğini belirten Uysal, "Orhan Baba ile ilk tanışmam bir düğünde gerçekleşti. 2004 yılında ofisine giderek telefon numarasını aldım. İlk resmimi 2007 yılında çekindim. Sonra art arda fotoğraflarımı çekindim. Sağ olsun beni çok iyi karşıladı. Çay içtik, sohbet ettik. Çok güzel anılarımız var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zaten kendisi de beni tanıyor. Gittiğim zaman, 'Samsunlu Engin, hemşehrim gelmiş' diyor. Evimize gelen aile fertleri, eşimin de benim de arkadaşlarım çok etkileniyorlar. Nasıl toparladığımı merak ediyorlar. Maddi, manevi nasıl bir araya getirdiğimi merak ediyorlar. Tabii ki zorlukları var. Ama zorluluklarının aksine çokta mutlu oluyorum. Maddi zorlukları oluyor ayrıca yırtılmaması için çok emek veriyorsun. Gözün gibi bakman gerekiyor. 3 tane evladım var. Onlar da koruyorlar, benim gibi çok seviyorlar Orhan Baba'yı" ifadelerini kullandı.

"Orhan Baba'ya ait anıları almak isteyenler oldu"

Biriktirdiği yüzlerce objeyi almak isteyenlerin olduğunu aktaran Uysal, "Mesela sabah kalktığımda ilk Orhan Baba dinlerim. Mutlu oluyorum ve rahatlıyorum. Anlatılmaz bir duygudur Orhan Baba. Orhan Baba'ya ait anıları almak isteyenler oldu. Bir iki arkadaş teklifte bulundu. 50 binin üzerinde fiyat veriler. Veremeyeceğimi, söyledim. Benim için çok değerli. Manevi olarak çok büyük bir anlamı var. Çok büyük bir meblağ verilse bile veremem derim" şeklinde konuştu.

"'Baba bunların hepsi benim olacak yani bana kalacak ' diyor"

Orhan Gencebay hayranı Uysal, 7 yaşındaki oğlu Anıl'ın da biriktirdiği eserlerin kendisine miras kalmasını hayal ettiğini söyleyerek, "Eşim de Orhan Baba hayranıdır. Sağ olsun evimin dizaynını ve düzenini, posterleri ve duvardaki fotoğrafların hepsini eşim yapar. Ben fazla anlamam. Eşim mükemmel titizdir o konuda. Her şeyi eşim yapar kendisine çok teşekkür ediyorum. İkiz oğlum var biri Anıl. O da Orhan Baba'yı çok seviyor. Sosyal medyaya videoları birlikte çekip atıyoruz. Hakan da çeker ama Anıl daha çok düşkün. Anıl, 'Baba bunların hepsi benim olacak yani bana kalacak ' diyor. Beni çok mutlu ediyor. 7 yaşındaki oğlum Anıl, Orhan Baba dinlemek istiyor. 'Şu plakını koyalım, şu CD'sini, kasetini dinleyelim' diyor. Ben de çok sevdiğim için ona herhangi birini dinleyebileceğimizi söylüyorum. Utan dokunma kasetinin benim için çok büyük bir anısı vardır. Onu 12 saat dinlediğim de oldu. Kasette sonradan bozulmuştu. O zamanlar Orhan Baba'yı görmeden ölürsem, gözlerim açık gider demiştim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Orhan Gencebay, Engin Uysal, Zeytinburnu, Miras, Çocuk, Sanat, Kültür, Müzik, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Orhan Gencebay Hayranı Engin Uysal, Evini Müzeye Çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tortum Ekşi Pestili coğrafi işaretli ürün oldu
    10:02 Tortum Ekşi Pestili coğrafi işaretli ürün oldu

    Erzurum'un Tortum ilçesine ait kızılcıklardan üretilen Tortum Ekşi Pestili, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Şeker ve renklendirici içermeyen pestil, sadece su ve kızılcık kullanılarak doğal yöntemlerle üretiliyor.

  • Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Toplanıyor
    09:44 Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Toplanıyor

    Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplanacak.

  • Edirne Valisi: Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak
    09:43 Edirne Valisi: Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak

    Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yapıları inceleyerek, kentte restore edilmeyen tarihi yapının kalmayacağını belirtti. Sezer, Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane'nin ihyası çalışmalarını da inceledi. Ayrıca, Kaleiçi semtindeki tarihi konakların restorasyonuna da devam ettiklerini vurguladı.

  • Başakşehir'de 'Yemin Olsun' Sergisi Ziyarete Açıldı
    09:13 Başakşehir'de 'Yemin Olsun' Sergisi Ziyarete Açıldı

    Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Başakşehir Sanat Galerisi, Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerinden oluşan 'Yemin Olsun' sergisini ziyaretçilere açtı. Sergi, kainatın derinliklerine yolculuk yapmayı ve yaratılan her şeyin Rabbimizin ismini hatırlamak ve bulmak için bir vesile olduğunu vurguluyor.

  • CHP MYK ve PM Toplantısı
    09:08 CHP MYK ve PM Toplantısı

    CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanacak.

  • Tokat'ta bulunan Sebastapolis Antik Kenti depremlerde zarar görmedi
    07:53 Tokat'ta bulunan Sebastapolis Antik Kenti depremlerde zarar görmedi

    Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Sebastapolis Antik Kenti, yaşanan depremlerde zarar görmedi. Antik kentin, Anadolu Ajansı tarafından dron ile yapılan görüntüleme sonucunda zarar görmediği belirlendi. Sebastapolis Antik Kenti, M.S 98-117 yıllarında Kapadokya eyaletine dahil edilmiş ve Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olarak biliniyor. Ancak zamanla önemini kaybeden ve unutulan antik kent, 1986 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

  • 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Suk Dörtlüsü Quartet Sahne Aldı
    23:48 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Suk Dörtlüsü Quartet Sahne Aldı

    Hüseyin Başkadem'in yönettiği 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde, Suk Dörtlüsü Quartet sahne aldı. Prag Sahne Sanatları Akademisi'nden gelen sanatçılar, çello, viyola ve keman enstrümanlarıyla seçkin eserlerini seslendirdi. Başkadem, konserde yaptığı konuşmada, dünyada keman ailesinden 4 enstrümanı bir arada çalabilen çok az grubun olduğunu belirtti ve Suk Dörtlüsü Quartet'in festivale üçüncü kez katıldığını söyledi.

  • Ferhat Göçer, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
    23:13 Ferhat Göçer, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı

    Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Ferhat Göçer, Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta konser verdi. Katılımcılar, Göçer'in şarkılarına eşlik ederken, dinleyiciler ise performansı cep telefonlarıyla kaydetti ve konser sonunda sanatçıyı alkışladı.

  • Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi
    23:07 Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Sinan Çelik, Erhan Özden, Erhan Tekin, Haydar Tanrıverdi, Murat Toraman, Mustafa Eke ve Adil Bedel'in çaldığı nefesli çalgılarla birçok eser seslendirildi. Programa katılanlar da eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar da düzenlemeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

  • Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Melike Abasıyanık Kurtiç'in sergisini açtı
    22:49 Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Melike Abasıyanık Kurtiç'in sergisini açtı

    Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2021'de hayatını kaybeden seramik sanatçısı Melike Abasıyanık Kurtiç'in 'Bir Denizkestanesinin Anıları' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, Abasıyanık'ın seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğrafları yer alıyor. Sergi, 19 Nisan-1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.


10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
09:35 İran İsrail’e karşılık verecek mi Açıklama var İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var
08:43 İsrail yalnızca İran’ı vurmamış Gece yarısı Irak ve Suriye’de de patlama sesleri duyuldu İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu
07:18 Tokat’ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
07:14 İsrail’den İran’a misilleme saldırısı İsfahan’ı hedef alan 3 drone imha edildi İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi
10:37 Arada uçurum var Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu
10:10 Şahan Gökbakar’dan Yılmaz Morgül taklidi Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Morgül taklidi
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
09:57 Serhat Akın’dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal’ı öv demesinler Serhat Akın'dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal'ı öv demesinler
09:40 Sultanbeyli’de feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Sultanbeyli'de feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
09:30 AK Parti Grup Başkanvekili’nin lüks saatiyle paylaşımı tepki çekti AK Parti Grup Başkanvekili'nin lüks saatiyle paylaşımı tepki çekti
09:29 Herkes bu kareyi konuşuyor Oyundan alınan Fred’in İsmail Kartal’a verdiği tepkiye bakın Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın
09:15 TikTok’ta rezillikler bitmiyor 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti
09:13 Ne diyeceği merak konusuydu İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 10:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Orhan Gencebay Hayranı Engin Uysal, Evini Müzeye Çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement