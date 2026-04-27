'Ormanın Muhafızları' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
'Ormanın Muhafızları' sanatseverlerle buluştu

\'Ormanın Muhafızları\' sanatseverlerle buluştu
27.04.2026 11:47
Muratpaşa Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, "Ormanın Muhafızları" isimli danslı anlatı ile Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, "Ormanın Muhafızları" isimli danslı anlatı ile Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

2021 yılından bu yana "Öz", "Yüz" ve "Turkuaz" projeleriyle dikkat çeken Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her yıl farklı bir düzenlemeyle sahneye çıkmaya devam ediyor. Topluluk bu kez ilk danslı anlatı projesi olan "Ormanın Muhafızları" ile izleyicinin karşısına çıktı. Doğayla insan arasındaki ilişkiye odaklanan eser, insanlığın doğayla kurduğu uzun yolculuğu sahneye taşıyor.

Doğanın korunmasına dikkat çekti

Gösteride, insanın başlangıçta doğayla uyum içinde yaşarken zamanla onu kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmesi ve meydana getirdiği sonuçlar etkileyici bir sahne diliyle anlatıldı. Klasik masal karakterleri olan Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ve Alice'in izlerini taşıyan anlatım, doğanın korunması gerektiğine dikkat çekti.

"Ülkenizi sevmeniz yeterli"

Gösteri, doğaya karşı sorumluluk bilincini vurgulayan "Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık 257 bin hektar orman yangınlarda yok oldu. Amaç dışı kullanımlarla birlikte 700 bin hektara kadar alan fiilen orman niteliğini kaybetti. Bu kayıp, yaklaşık 1,4 milyon futbol sahasına denk geliyor. Ormanlarda yaşayan 10 binden fazla canlı türü olumsuz etkilendi. 'Ormanın Muhafızı' olmak için bir peri kızı olmanıza gerek yok, ülkenizi sevmeniz yeterli" mesajı ile sona erdi. - ANTALYA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ormanın Muhafızları' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

